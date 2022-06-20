Нардеп: действия рашистов уже отталкивают от них даже ближайшее окружение

Агрессивная риторика и действия рашистов отталкивают от них даже ближайшее окружение. Попытка создать Казахстану проблемы со снабжением нефти после демаршей президента Токаева будет дорого стоить рашистам – цена их "дружбы" и "помощи" становится очевидной всем. И желание сбросить их на дно объединяет очень разные страны. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Ростислав Павленко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Парламентарий далее привел перечень причин, подтверждающих, что все большее число стран объединяются против России. Европа готова отказаться от газа из России. Глава нефтегазовой группы Eni сообщил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа. Для этого стране нужно до октября заполнить хранилища до 70–80%. Германия для экономии газа будет больше использовать угольные электростанции. Законопроект о более активном использовании угольных электростанций планируется принять 8 июля.

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11. Японский лоукост Zipair Tokyo Inc. откажется от логотипа с буквой Z. По словам президента компании, с нынешним логотипом люди могут подумать, что они одобряют вторжение РФ в Украину. В Молдове запретят новостные программы из России. В Молдове запретят вещание российских новостных программ, соответствующий закон подписала президент республики Майя Санду, сообщила председатель Совета по телевидению и радио Молдовы. Инспирированные решистами беспорядки в Молдове могут побуждать Кишинев на дальнейшие шаги разрыва с "русским мерой" и нахождения собственных корней, как это уже сделала и делает Украина.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле заявили о прямой агрессии НАТО против РФ: что произошло.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!