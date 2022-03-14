Нардеп рассказал, что действительно задело россиян из-за войны в Украине

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Кравцев Сергей
В России разворачиваются массовые протесты. Массовые протесты блоггеров против блокировки Инстаграмма. Подписываются петиции, оказывается давление на органы власти. Создаются инициативные группы. Вот что возмутило россиян. А геноцид в Мариуполе, убийства украинских детей, зверства против мирных граждан, агрессивная война, в которой погибают, кстати, тысячи россиян – это все воспринимается инициативными "запоребриками" как часть природного ландшафта их жизни. Зато лишение возможности светить своими рожами и зарабатывать на них вызывает искреннее сопротивление и возмущение. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва, журналист Сергей Высоцкий.
Митинги в России. Фото: из открытых источников
По его мнению, такие общества, как русское, не бунтуют. По крайней мере, против зла, потому что зло есть их корень. Их воздухом. Такие общества лечатся только полным поражением, крахом, разрушением. Усваивают уроки, после миллионов жертв. После сожжения городов. После нищеты и ужасов.
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