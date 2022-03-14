Нардеп рассказал, что действительно задело россиян из-за войны в Украине

В России разворачиваются массовые протесты. Массовые протесты блоггеров против блокировки Инстаграмма. Подписываются петиции, оказывается давление на органы власти. Создаются инициативные группы. Вот что возмутило россиян. А геноцид в Мариуполе, убийства украинских детей, зверства против мирных граждан, агрессивная война, в которой погибают, кстати, тысячи россиян – это все воспринимается инициативными "запоребриками" как часть природного ландшафта их жизни. Зато лишение возможности светить своими рожами и зарабатывать на них вызывает искреннее сопротивление и возмущение. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва, журналист Сергей Высоцкий.

Митинги в России. Фото: из открытых источников

"Путин действительно тождествен Гитлеру. Это уже не литературный оборот, а просто медицинский факт. Путин является глобальной угрозой, ибо как и Гитлер он опирается на консолидированное общество, пропитанное настолько тотальным злом, что оно просто разлито в воздухе бытовой обыденностью. Это зло – как кислород, которым мы дышим, но которого не замечаем. Оно – повсюду", – отметил Высоцкий.

По его мнению, такие общества, как русское, не бунтуют. По крайней мере, против зла, потому что зло есть их корень. Их воздухом. Такие общества лечатся только полным поражением, крахом, разрушением. Усваивают уроки, после миллионов жертв. После сожжения городов. После нищеты и ужасов.

"Мы – небесное воинство, защищающее мир от этого зла, но на нас Путин не остановится. В своей ненависти он ищет смерти, как когда-то искал ее другой взбалмошный из Бранау-ам-Инн. А россиянам я от всей души пожелаю спит эту кровавую чашу до самого дна. Наши страдания невероятны, но ваше искупление придет к вам из-за страдания стократные нашим! Пусть это произойдет поскорее!", – резюмировал экс-нардеп.

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