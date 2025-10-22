Нарративы Кремля рассыпаются: что уже не сможет скрыть Путин

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российские власти любят повторять, что санкции не влияют на экономику России. В Кремле заявляют об "иммунитете к санкциям" и даже называют их "полезными" для России.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, что такие заявления – такой же блеф, как и бравада Мединского о способности России “воевать вечно”. К тому же, как отмечают аналитики Центра, этот нарратив направлен на деморализацию украинцев: мол, у мира нет реальных рычагов давления на Россию, поэтому продолжать сопротивление бесполезно. Однако факты указывают на другую реальность.
Отмечается, что первое полугодие 2025 года российские регионы завершили с дефицитом в 397,8 млрд рублей, который к концу сентября увеличился до 724,8 млрд рублей.
