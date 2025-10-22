Нарративы Кремля рассыпаются: что уже не сможет скрыть Путин

Российские власти любят повторять, что санкции не влияют на экономику России. В Кремле заявляют об "иммунитете к санкциям" и даже называют их "полезными" для России.

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, что такие заявления – такой же блеф, как и бравада Мединского о способности России “воевать вечно”. К тому же, как отмечают аналитики Центра, этот нарратив направлен на деморализацию украинцев: мол, у мира нет реальных рычагов давления на Россию, поэтому продолжать сопротивление бесполезно. Однако факты указывают на другую реальность.

"Например, стало известно, что по состоянию на 1 сентября семь субъектов РФ с совокупным населением более 9 млн человек фактически остались без денег. Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Ульяновская, Мурманская области, а также Калмыкия имели на счетах менее 1% годового бюджета. Это означает, что, например, Мурманской области из ее 0,7% остатков годового бюджета хватало денег на два дня (!) расходов", – объясняют в Центре.

Отмечается, что первое полугодие 2025 года российские регионы завершили с дефицитом в 397,8 млрд рублей, который к концу сентября увеличился до 724,8 млрд рублей.

"Это означает урезание зарплат для бюджетников, повышение налогов для бизнеса, сворачивание социальных программ и т.д. И это еще не финал: уже на подходе 19-й пакет санкций ЕС — одна из самых мощных за все время", — подытожили в Центре.

