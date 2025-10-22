Російська влада любить повторювати, що санкції не впливають на економіку Росії. У Кремлі заявляють про “імунітет до санкцій” і навіть називають їх “корисними” для Росії.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що такі заяви – такий самий блеф, що й бравада Мєдінского про здатність Росії “воювати вічно”. До того ж, як зазначають аналітики Центру, цей наратив спрямований на деморалізацію українців: мовляв, світ не має реальних важелів тиску на Росію, тому продовжувати опір марно. Однак факти вказують на іншу реальність.

“Наприклад, стало відомо, що станом на 1 вересня сім суб'єктів РФ з сукупним населенням понад 9 млн осіб фактично залишились без грошей. Архангельська, Бєлгородська, Волгоградська, Іркутська, Ульянівська, Мурманська області, а також Калмикія мали на рахунках менше 1% річного бюджету. Це означає, що, наприклад, Мурманській області з її 0,7% залишків річного бюджету вистачало грошей на два дні (!) видатків”, — пояснюють у Центрі.

Зазначається, що перше півріччя 2025 року російські регіони завершили із дефіцитом у 397,8 млрд рублів, який до кінця вересня збільшився до 724,8 млрд.

“Це означає урізання зарплат для бюджетників, підвищення податків для бізнесу, згортання соціальних програм тощо. І це ще не фінал: уже на підході 19-й пакет санкцій ЄС — один із найпотужніших за весь час”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про новий мирний план, який розробляють європейські країни та Україна. Росія отримає певні послаблення.



