logo_ukra

BTC/USD

110952

ETH/USD

3957.21

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Наративи Кремля розсипаються: що вже не зможе приховати Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Наративи Кремля розсипаються: що вже не зможе приховати Путін

У Росії загострюється бюджетна криза

22 жовтня 2025, 00:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська влада любить повторювати, що санкції не впливають на економіку Росії. У Кремлі заявляють про “імунітет до санкцій” і навіть називають їх “корисними” для Росії. 

Наративи Кремля розсипаються: що вже не зможе приховати Путін

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що такі заяви – такий самий блеф, що й бравада Мєдінского про здатність Росії “воювати вічно”. До того ж, як зазначають аналітики Центру, цей наратив спрямований на деморалізацію українців: мовляв, світ не має реальних важелів тиску на Росію, тому продовжувати опір марно. Однак факти вказують на іншу реальність.

“Наприклад, стало відомо, що станом на 1 вересня сім суб'єктів РФ з сукупним населенням понад 9 млн осіб фактично залишились без грошей. Архангельська, Бєлгородська, Волгоградська, Іркутська, Ульянівська, Мурманська області, а також Калмикія мали на рахунках менше 1% річного бюджету. Це означає, що, наприклад, Мурманській області з її 0,7% залишків річного бюджету вистачало грошей на два дні (!) видатків”, — пояснюють у Центрі.

Зазначається, що перше півріччя 2025 року російські регіони завершили із дефіцитом у 397,8 млрд рублів, який до кінця вересня збільшився до 724,8 млрд. 

“Це означає урізання зарплат для бюджетників, підвищення податків для бізнесу, згортання соціальних програм тощо. І це ще не фінал: уже на підході 19-й пакет санкцій ЄС — один із найпотужніших за весь час”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про новий мирний план, який розробляють європейські країни та Україна. Росія отримає певні послаблення. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/spravdi/50145
Теги:

Новини

Всі новини