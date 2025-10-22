Наративи Кремля розсипаються: що вже не зможе приховати Путін

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська влада любить повторювати, що санкції не впливають на економіку Росії. У Кремлі заявляють про “імунітет до санкцій” і навіть називають їх “корисними” для Росії.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що такі заяви – такий самий блеф, що й бравада Мєдінского про здатність Росії “воювати вічно”. До того ж, як зазначають аналітики Центру, цей наратив спрямований на деморалізацію українців: мовляв, світ не має реальних важелів тиску на Росію, тому продовжувати опір марно. Однак факти вказують на іншу реальність.
Зазначається, що перше півріччя 2025 року російські регіони завершили із дефіцитом у 397,8 млрд рублів, який до кінця вересня збільшився до 724,8 млрд.
