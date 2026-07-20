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Кравцев Сергей
Российская столица Москва насчитывает 13 миллионов человек, хотя сама производит очень мало. Город живет тем, что выкачивает все деньги из регионов, где есть добывающая или перерабатывающая промышленность, через механизмы колониальной эксплуатации. Не последним из них является "штаб-квартирный колониализм", когда центральные офисы региональных компаний регистрируются в Москве, и их налоги полностью обходят местные бюджеты. Поэтому в очень богатых регионах РФ властвует страшная бедность, а Москва им подбрасывает деньги в виде субсидий, утверждая, что регионы не умеют зарабатывать и живут исключительно за счет Москвы. Об этом рассказал общественный деятель Валерий Пекарь.
Москва. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что вывод напрашивается такой, что сама Москва не производит почти ничего, кроме колониальной политики, которая дает ей уровень жизни, что в разы превышает уровень жизни добывающих, промышленных или аграрных регионов. В Москве живут колониальные чиновники и их многоуровневое обслуживание, от массажистов и психологов до профессоров университетов.
Он продолжает, в то же время местные жители гнушаются работой на нижних ступенях пирамиды нужд, поэтому столица завозит огромное количество рабочей силы (до 3 млн человек из 13, из которых значительная часть нелегалов). Жители российской столицы ненавидят мигрантов и в то же время не могут обойтись без них.
Валерий Пекар подытоживает, другими словами, Москва снова "похорошеет", а природа очистится. Вряд ли без колониальной системы город способен прокормить постоянным образом более нескольких миллионов человек. Только вопрос о том, чтобы мы дожили до этого времени, чтобы посмотреть.
Также издание "Комментарии" сообщало – Москву накрыла одна из самых больших атак войны: где бушуют сильные пожары.