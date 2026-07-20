Российская столица Москва насчитывает 13 миллионов человек, хотя сама производит очень мало. Город живет тем, что выкачивает все деньги из регионов, где есть добывающая или перерабатывающая промышленность, через механизмы колониальной эксплуатации. Не последним из них является "штаб-квартирный колониализм", когда центральные офисы региональных компаний регистрируются в Москве, и их налоги полностью обходят местные бюджеты. Поэтому в очень богатых регионах РФ властвует страшная бедность, а Москва им подбрасывает деньги в виде субсидий, утверждая, что регионы не умеют зарабатывать и живут исключительно за счет Москвы. Об этом рассказал общественный деятель Валерий Пекарь.

Москва. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что вывод напрашивается такой, что сама Москва не производит почти ничего, кроме колониальной политики, которая дает ей уровень жизни, что в разы превышает уровень жизни добывающих, промышленных или аграрных регионов. В Москве живут колониальные чиновники и их многоуровневое обслуживание, от массажистов и психологов до профессоров университетов.

"По сути, это имперский двор, ханская ставка, удовлетворяющая пирамиду нужд столицы. Она завозит все снаружи и ничего не вывозит наружу, пожирая блага и ничего не производя, показанные в статистике огромные объемы промышленного производства города Москва – это как раз учет производства товаров в колониальных регионах местными компаниями, зарегистрированными в столице. Это не постиндустриальная экономика услуг, потому что все услуги потребляются внутри", – отметил Валерий Пекарь.

Он продолжает, в то же время местные жители гнушаются работой на нижних ступенях пирамиды нужд, поэтому столица завозит огромное количество рабочей силы (до 3 млн человек из 13, из которых значительная часть нелегалов). Жители российской столицы ненавидят мигрантов и в то же время не могут обойтись без них.

"Если или когда в РФ начнутся центробежные процессы, потоки колониальных денег начнут уменьшаться и то же начнется с товарами. Население будет разбегаться со страшной скоростью, так же, как между 1917 и 1920 г. население Москвы упало почти вдвое, убегая туда, где есть какая-то еда. Мигранты будут возвращаться домой или постараться создать стали хозяйственные ячейки на местах жизни бывших господ, как это неоднократно бывало в истории после падения имперских столиц", – отметил аналитик.

Валерий Пекар подытоживает, другими словами, Москва снова "похорошеет", а природа очистится. Вряд ли без колониальной системы город способен прокормить постоянным образом более нескольких миллионов человек. Только вопрос о том, чтобы мы дожили до этого времени, чтобы посмотреть.

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