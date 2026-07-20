Російська столиця Москва налічує 13 мільйонів людей, хоча сама виробляє дуже мало. Місто живе тим, що викачує всі гроші з регіонів, де є добувна або переробна промисловість, через механізми колоніальної експлуатації. Не останнім з них є "штаб-квартирний колоніалізм", коли центральні офіси регіональних компаній реєструються в Москві, і їхні податки повністю оминають місцеві бюджети. Тому в дуже багатих регіонах РФ панує страшна бідність, а Москва їм підкидає гроші у вигляді субсидій, стверджуючи, що регіони не вміють заробляти і живуть виключно за рахунок Москви. Про це розповів громадський діяч Валерій Пекар.

Москва. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, висновок напрошується такий, що сама Москва не виробляє майже нічого, окрім колоніальної політики, яка дає їй рівень життя, що в рази перевищує рівень життя видобувних, промислових чи аграрних регіонів. У Москві живуть колоніальні чиновники та їхня багаторівнева обслуга, від масажистів і психологів до професорів університетів.

"По суті, це імперський двір, ханська ставка, яка задовольняє піраміду потреб столиці. Вона завозить все зовні та нічого не вивозить назовні, пожираючи блага й нічого не виробляючи, показані в статистиці величезні обсяги промислового виробництва міста Москва – це якраз облік виробництва товарів в колоніальних регіонах місцевими компаніями, зареєстрованими у столиці. Це не є постіндустріальна економіка послуг, бо всі послуги споживаються всередині", – зазначив Валерій Пекар.

Він продовжує, водночас місцеві мешканці гребують роботою на нижніх щаблях піраміди потреб, тож столиця завозить величезну кількість робочої сили (до 3 млн людей із 13, з яких значна частина нелегалів). Жителі російської столиці ненавидять мігрантів і водночас не можуть без них обійтися.

"Якщо або коли в РФ почнуться центробіжні процеси, потоки колоніальних грошей почнуть зменшуватися, і те саме почнеться з товарами. Населення розбігатиметься зі страшною швидкістю, так само, як між 1917 та 1920 населення Москви впало майже вдвічі, тікаючи туди, де є якась їжа. Мігранти повертатимуться додому або намагатимуться утворити сталі господарські осередки на місцях життя колишніх панів, як це неодноразово бувало в історії після падіння імперських столиць", – зауважив аналітик.

Валерій Пекар підсумовує, іншими словами, Москва знову "похорошеет", а природа очиститься. Навряд чи без колоніальної системи місто здатне прогодувати сталим чином більше ніж пару мільйонів людей. Лише питання у тому, щоб ми дожили до цього часу, аби подивитися.

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