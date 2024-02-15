Наш человек: Путин в своем новом заявлении упомянул о родне госсекретаря США

Путин до сих пор продолжает рассказывать о своем "интервью" Такере Карлсоне. Российский президент рассказал, что он после интервью обсудил со скандальным журналистом демонизацию России и корни госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом глава Кремля рассказал российским пропагандистским СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Путина, который снова извратил историю и заявления госсекретаря США на свой лад, судя по всему, господин Блинкен наш человек

"Прапрадед господина Блинкена уехал из Российской Империи, родился он где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос, господин Блинкен считает, что это исконно российская территория? Киев и прилегающая территория. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум он считает, что никакой Украины в 1904 году там не было", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, на кого Россия делает ставку на выборах в США . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в должности президента США для Москвы лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп. Такое заявление Путин сделал в интервью Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании.

Интересно, что на этот вопрос Путин ответил практически без раздумий. Он заявил, что для РФ лучше было бы, будь президентом США Байден. Его Путин назвал более опытным человеком, а также отметил, что он очень прогнозируемый, а еще политик старой формации.



У хозяина Кремля также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией США.

Путин добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна" и он якобы в свое время президенту Байдену об этом говорил.