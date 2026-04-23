Российский пропагандист Юрий Евич в публичном эфире фактически признал уязвимость России и проблемы обеспечения безопасности собственного населения. Он заявил, что государство не способно в полной мере гарантировать защиту своих граждан, поэтому людям якобы приходится самостоятельно брать на себя часть оборонных функций.

Во время выступления на одном из российских телеканалов Z-блогер обсуждал так называемые результаты СВО, которые, по его словам, все больше сказываются на внутренней ситуации в стране. Он признал, что последствия полномасштабной войны, развязанной Россией, становятся ощутимыми для самих россиян, хотя ранее подобные темы в пропагандистской среде пытались умалчивать или преподносить в другом свете.

Фактически, в своем выступлении Евич констатировал, что система государственной безопасности не справляется с возложенными на нее задачами. По его словам, на четвертом году масштабного конфликта стало очевидно, что ресурса и возможностей армии недостаточно для одновременного контроля всех направлений и защиты протяженных границ.

В результате, как отметил пропагандист, часть ответственности за собственную безопасность переводится на гражданское население, оказывающееся в ситуации вынужденной самозащиты. Он подчеркнул, что такая реальность вызывает у него личное недовольство и сострадание к людям, оказавшимся в подобных условиях.

Евич также фактически признал, что нынешнее положение вещей является следствием длительного военного конфликта, влияющего не только на внешнюю политику, но и на внутреннюю стабильность России. Тем не менее, в его словах наблюдается внутреннее противоречие между официальной пропагандистской риторикой и реальным признанием проблем в системе обороны.

