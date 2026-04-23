Російський пропагандист Юрій Євич у публічному ефірі фактично визнав вразливість Росії та проблеми із забезпеченням безпеки власного населення. Він заявив, що держава не здатна повною мірою гарантувати захист своїх громадян, через що людям нібито доводиться самостійно брати на себе частину оборонних функцій.

Під час виступу на одному з російських телеканалів Z-блогер обговорював так звані "результати СВО", які, за його словами, дедалі більше позначаються на внутрішній ситуації в країні. Він визнав, що наслідки повномасштабної війни, розв’язаної Росією, стають відчутними для самих росіян, хоча раніше подібні теми у пропагандистському середовищі намагалися замовчувати або подавати в іншому світлі.

Фактично, у своєму виступі Євич констатував, що система державної безпеки не справляється з покладеними на неї завданнями. За його словами, на четвертому році масштабного конфлікту стало очевидно, що ресурсу та можливостей армії недостатньо для одночасного контролю всіх напрямків та захисту протяжних кордонів.

У результаті, як зазначив пропагандист, частина відповідальності за власну безпеку перекладається на цивільне населення, яке опиняється у ситуації вимушеного самозахисту. Він підкреслив, що така реальність викликає у нього особисте невдоволення та співчуття до людей, які опинилися в подібних умовах.

Євич також фактично визнав, що нинішній стан речей є наслідком тривалого військового конфлікту, який впливає не лише на зовнішню політику, а й на внутрішню стабільність Росії. Попри це, у його словах простежується внутрішнє протиріччя між офіційною пропагандистською риторикою та реальним визнанням проблем у системі оборони.

