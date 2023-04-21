Насколько кремлевский режим готов к радикальным карательным мерам

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Моесеенко Валентина
В России будут поддерживать постоянно высокий уровень страха в российском обществе, тем самым пресекая возможные бунты и сопротивление мобилизации . Об этом в Теле эфире рассказал адвокат, представитель Съезда народных депутатов России Алексей Барановский , пишут "Комментарии" .
Репрессии в России будут продолжаться, а по возможности бунта среди россиян, путинский режим применит крайние методы
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По словам адвоката, это все делается исключительно для того, чтобы поддерживать постоянно высокий уровень страха в российском обществе, тем самым пресекая возможные бунты и сопротивление мобилизации.
Рано или поздно ситуация в России начнет выходить из-под контроля, считает Барановский. В таком случае Москва будет решать проблемы крайними методами.
Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину и сделал неожиданное заявление о том, что все члены альянса согласны с будущим членством Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что война в Украине завершится только с изменением режима в Кремле. Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.
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