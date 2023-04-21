Насколько кремлевский режим готов к радикальным карательным мерам

В России будут поддерживать постоянно высокий уровень страха в российском обществе, тем самым пресекая возможные бунты и сопротивление мобилизации . Об этом в Теле эфире рассказал адвокат, представитель Съезда народных депутатов России Алексей Барановский , пишут "Комментарии" .



Репрессии в России будут продолжаться, а по возможности бунта среди россиян, путинский режим применит крайние методы

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“Репрессии будут продолжаться в таком же режиме, как и сейчас, то есть широкими мазками по обществу и регионам, чтобы держать общество полностью в страхе. Политических активистов давно уже всех задавили, теперь проходит по пенсионерам, блоггерам и иногда под раздачу попадают антивоенно настроенные артисты и т.п.”, — сказал он.

По словам адвоката, это все делается исключительно для того, чтобы поддерживать постоянно высокий уровень страха в российском обществе, тем самым пресекая возможные бунты и сопротивление мобилизации.

Почему мобилизованные так легко идут на убой? Потому что они боятся, что полицейское государство для них страшнее, чем возможная смерть в Украине. Смерть, возможно, будет, а, возможно, и не будет — это надежда на русский авось, а вот дядя с дубинкой у подъезда, он уже здесь. Поэтому уровень страха будет поддерживаться огромными сроками за неправильный внешний вид, не ту заставку на телефоне, не ту вкусность, не пост или репост”, — отметил он.

Рано или поздно ситуация в России начнет выходить из-под контроля, считает Барановский. В таком случае Москва будет решать проблемы крайними методами.

“Вернут смертную казнь, начнут военно-полевые суды. Наиболее одиозные российские пропагандисты давно говорят, что пора вернуть смертную казнь и военные суды по ускоренной процедуре. То есть в запасе у них есть еще увеличение террора”, — подытожил Алексей Барановский.

Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину и сделал неожиданное заявление о том, что все члены альянса согласны с будущим членством Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что война в Украине завершится только с изменением режима в Кремле. Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

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