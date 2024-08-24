Наступление ВСУ в России: РПЦ провела молебен на Курской АЭС

Священники Русской православной церкви провели молебен на Курской атомной электростанции из-за наступления ВСУ в Курской области.

Россияне устроили молебен на Курской АЭС. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, для проведения молебна в Курчатов, где расположена АЭС, доставили Пряжевскую икону Божией Матери, с которой до 2014 года ходили в крестные ходы из монастыря в Судже в храм в Сумской области.

Отмечается, что после молебна священнослужители пронесли иконы по всей территории станции. В завершение религиозного обряда жителям Курчатова предложили приложиться к образам "со своими чаяниями и надеждами о скорой победе и покровительстве".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%. Такого резкого падения показателей не было с начала войны РФ против Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.