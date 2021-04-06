НАТО не поможет: в Кремле отреагировали на разговор Зеленского и Столтенберга

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Вечканова Елена
Проевропейская
позиция украинского правительства не устраивает российских политиков. Равно,
как и желание Украины стать полноценным членом НАТО, которое намедни подчеркнул глава государства Владимир Зеленский. В Кремле же считают, что такое развитие событий
запустит в стране глубокий кризис, информирует ТАСС.
Дмитрий Песков не поддерживает вступление Украины в НАТО. Фото из открытых источников
По словам
пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, членство Украины в Североатлантическом
Альянсе не рассматривается жителями временно неподконтрольной Киеву территории
Донбасса. Если же украинское правительство пойдет на этот шаг, то, уверен
Песков, это накалит и без того сложную ситуацию в стране.
При этом представитель
российского политикума отмечает, что в Украине предпочитают "абстрагироваться"
от мнения проживающих в ОРДЛО людей. По мнению Пескова, ни поддержка, ни
участие в НАТО жителям Донбасса не нравится, и это способно привести к новым
конфликтам. Как утверждает пресс-секретарь президента РФ, членство в Альянсе на
Донбассе считают "неприемлемым".
Таким образом
Москва отреагировала на заявления Зеленского о том, что завершить войну на
востоке Украины удастся благодаря членству Украины в НАТО. К такому выводу
глава государства пришел после разговора с генсеком Альянса Йенсом
Столтенбергом.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что постоянное нарушение режима тишины на Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют политики Германии и
Франции. На днях правительства этих стран даже призвали стороны конфликта к
проявлению сдержанности в общем заявлении. Эксперты попытались
проанализировать, почему ЕС не может (или не хочет) более жестко отвечать РФ, и
какие выводы из этого стоит сделать Украине.
Также на портале
можно узнать, какие потери понесли ВСУ 6 апреля. К слову, украинская армия
теряет бойцов уже вторые сутки подряд — в понедельник вражеские обстрелы также унесли две жизни.
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