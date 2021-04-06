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НАТО не поможет: в Кремле отреагировали на разговор Зеленского и Столтенберга

Россия выступает против членства Украины в НАТО, ведь этот вопрос «неприемлем» для жителей ОРДЛО

сегодня, 19:05
Автор:

Вечканова Елена

Проевропейская позиция украинского правительства не устраивает российских политиков. Равно, как и желание Украины стать полноценным членом НАТО, которое намедни подчеркнул глава государства Владимир Зеленский. В Кремле же считают, что такое развитие событий запустит в стране глубокий кризис, информирует ТАСС.

НАТО не поможет: в Кремле отреагировали на разговор Зеленского и Столтенберга

Дмитрий Песков не поддерживает вступление Украины в НАТО. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, членство Украины в Североатлантическом Альянсе не рассматривается жителями временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Если же украинское правительство пойдет на этот шаг, то, уверен Песков, это накалит и без того сложную ситуацию в стране.

При этом представитель российского политикума отмечает, что в Украине предпочитают "абстрагироваться" от мнения проживающих в ОРДЛО людей. По мнению Пескова, ни поддержка, ни участие в НАТО жителям Донбасса не нравится, и это способно привести к новым конфликтам. Как утверждает пресс-секретарь президента РФ, членство в Альянсе на Донбассе считают "неприемлемым".

Таким образом Москва отреагировала на заявления Зеленского о том, что завершить войну на востоке Украины удастся благодаря членству Украины в НАТО. К такому выводу глава государства пришел после разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что постоянное нарушение режима тишины на Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют политики Германии и Франции. На днях правительства этих стран даже призвали стороны конфликта к проявлению сдержанности в общем заявлении. Эксперты попытались проанализировать, почему ЕС не может (или не хочет) более жестко отвечать РФ, и какие выводы из этого стоит сделать Украине.

Также на портале можно узнать, какие потери понесли ВСУ 6 апреля. К слову, украинская армия теряет бойцов уже вторые сутки подряд — в понедельник вражеские обстрелы также унесли две жизни.


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Источник: https://tass.ru/politika/11078117
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