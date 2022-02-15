НАТО отреагировало на планы России признать ЛНР и ДНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что решение России признать два сепаратистских региона на востоке Украины будет нарушением международного права. Об этом сообщает The Guardian.

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

Отвечая на вопрос о потенциальном шаге России по признанию восточных оккупированных территорий на пресс-конференции НАТО, Столтенберг сказал: " Если это произойдет, это будет грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины".

По его словам, такой акт будет "нарушением международного права", территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Минских договоренностей.

Нижняя палата российского парламента во вторник, 15 февраля, проголосовала за просьбу Владимиру Путину признать два поддерживаемых Россией региона на востоке Украины независимыми, сообщает Reuters.

В случае одобрения этот шаг может разжечь более широкое противостояние из-за наращивания военных сил России вблизи Украины, что подогрело опасения Запада по поводу вторжения.

Как сообщали ранее "Комментарии", у Зеленского отреагировали на намерение России признать ОРДЛО. Своим обращением к президенту РФ о том, чтобы признать "независимыми" так называемые ЛДНР Госдума России фактически ставит крест на Минских соглашениях. Советник главы Офиса президента отметил, что своим сегодняшним решением российские парламентарии ставят большой вопросительный знак вокруг политической части Минских соглашений и в то же время еще больше указывают на то, что на первом месте должны быть вопросы безопасности.

Подоляк считает, что после голосования Госдумы РФ Кремль получил большой дипломатический провал.

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