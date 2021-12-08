logo

BTC/USD

50531.51

ETH/USD

4333.49

LTC/USD

160.77

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия НАТО уже в Украине: Путин рассказал Байдену, что беспокоит Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО уже в Украине: Путин рассказал Байдену, что беспокоит Россию

Путин снова напомнил Байдену. что Киев отказывается выполнить Минские соглашения

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин высказал своему американскому коллеге Джо Байдену мнение, что это НАТО предпринимает "опасные попытки", когда пытается взять украинские территории под контроль. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сайт Кремля.

НАТО уже в Украине: Путин рассказал Байдену, что беспокоит Россию

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Reuters

Официальный ресурс президента России сообщает, что главной темой в разговоре двух лидеров стала тема внутриукраинского кризиса, а также отсутствие подвижек в выполнении Минских договорённостей, который Москва называет основой наступления мира в Украине. При этом отмечается, что Путин назвал Байдену конкретные примеры, как Киев пытается избежать выполнения Минских соглашений и скрыто пытается их демонтировать. 

Также, по словам российского президента, украинская власть пытается избежать выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках "нормандского формата". Ещё Путина беспокоит то, что украинская армия устраивает провокации на линии разграничения на Донбассе. 

Сайт Кремля также сообщает, что, в свою очередь, Байден высказал опасения относительно скопления российской войск у украинской границы, а также высказал предупреждение, что Вашингтон и его союзники готовы применить дополнительные санкции против России в случае нового витка эскалации. В ответ Путин дал понять, что это именно НАТО уже продвигается территорией Украины и пытается брать под контроль все новые и новые территории, в то время как Россия этого не делает. Следовательно, Россия должна бы выражать обеспокоенность. Кремль требует получить от НАТО конкретные гарантии, где было бы прописано, что Альянс не будет расширяться в восточном направлении и откажется от идеи размещать свои военные базы, вооружение и солдаты в тех странах, которые граничат с Российской Федерацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден предупредил Путина – от атаки на Украину лучше отказаться.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/67315
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!