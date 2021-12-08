НАТО уже в Украине: Путин рассказал Байдену, что беспокоит Россию

Президент России Владимир Путин высказал своему американскому коллеге Джо Байдену мнение, что это НАТО предпринимает "опасные попытки", когда пытается взять украинские территории под контроль. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сайт Кремля.

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Reuters

Официальный ресурс президента России сообщает, что главной темой в разговоре двух лидеров стала тема внутриукраинского кризиса, а также отсутствие подвижек в выполнении Минских договорённостей, который Москва называет основой наступления мира в Украине. При этом отмечается, что Путин назвал Байдену конкретные примеры, как Киев пытается избежать выполнения Минских соглашений и скрыто пытается их демонтировать.

Также, по словам российского президента, украинская власть пытается избежать выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках "нормандского формата". Ещё Путина беспокоит то, что украинская армия устраивает провокации на линии разграничения на Донбассе.

Сайт Кремля также сообщает, что, в свою очередь, Байден высказал опасения относительно скопления российской войск у украинской границы, а также высказал предупреждение, что Вашингтон и его союзники готовы применить дополнительные санкции против России в случае нового витка эскалации. В ответ Путин дал понять, что это именно НАТО уже продвигается территорией Украины и пытается брать под контроль все новые и новые территории, в то время как Россия этого не делает. Следовательно, Россия должна бы выражать обеспокоенность. Кремль требует получить от НАТО конкретные гарантии, где было бы прописано, что Альянс не будет расширяться в восточном направлении и откажется от идеи размещать свои военные базы, вооружение и солдаты в тех странах, которые граничат с Российской Федерацией.

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