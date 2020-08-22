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Навального перевозят в Германию

Российские врачи дали добро на отправку Навального в Германию, но исключают версию об отравлении

сегодня, 08:59
Автор:

Павел Зинченко

Врачи омской больницы скорой помощи №1, в реанимационном отделении которой находился российский политик Алексей Навальный, позволили транспортировать его в Германию для дальнейшего лечения. Об этом сообщает информационное издание Еспресо со ссылкой на омский портал "Город55".

Решение приняли на консилиуме, на котором также присутствовала жена оппозиционера Юлия. Навального повезли в аэропорт тайно, хотя ранее была договоренность, что в реанимобили вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист ФБК Иван Жданов.

Навального перевозят в Германию

ФОТО: LIGA.net

На посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, также пребывали сотрудники службы безопасности аэропорта, транспортная полиция и журналисты канала "Россия-1" с камерой.

Согласно заявлению главного врача Анатолия Калиниченко, медики "окончательно исключили отравление". "Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о некотором препарат, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили. Клиника не соответствует отравлению этим веществом", - сказал Калиниченко.

Как сообщало издание "Комментарии", Навальный впал в кому.


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