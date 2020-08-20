Навальный впал в кому

Глава антикоррупционного Фонда и лидер оппозиционного движения в России Алексей Навальный впал в коматозное состояние спустя несколько часов после отравления. Об это сообщает агентство "РБК", ссылаясь на пресс-секретаря политика Киру Ярмыш.

Ранее она сообщила, что Навальный при перелете в пассажирском лайнере из Томска в Москву потерял сознание. Предварительно врачи сообщили, что в его кровь попали токсины - они находились в чае, который политик выпил перед отъездом.

Алексей Навальный на протестном митинге в Москве - РБК

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала Ярмыш у себя в Twitter. Также она приложила видео с брифинга омского врача, который реанимировал политика.

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