Навальный впал в кому

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Екатерина Белоброва
Глава антикоррупционного Фонда и лидер оппозиционного движения в России Алексей Навальный впал в коматозное состояние спустя несколько часов после отравления. Об это сообщает агентство "РБК", ссылаясь на пресс-секретаря политика Киру Ярмыш.
Ранее она сообщила, что Навальный при перелете в пассажирском лайнере из Томска в Москву потерял сознание. Предварительно врачи сообщили, что в его кровь попали токсины - они находились в чае, который политик выпил перед отъездом.
Алексей Навальный на протестном митинге в Москве - РБК
"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала Ярмыш у себя в Twitter. Также она приложила видео с брифинга омского врача, который реанимировал политика.
Московский лечащий врач Алексея Анастасия Васильева подтвердила эту информацию и сейчас срочно направляется в омскую клинику.
"Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но, очевидно, на их основании выводов делать нельзя", - отметила Васильева.
Напомним, в прошлом году портал "Комментарии" уже сообщал о заявлении Алексея Навального о том, что он подвергся отравлению.
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