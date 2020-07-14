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Навальному пафосно вручили повестку на допрос к следователю

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный обвинен в клевете

сегодня, 18:47
Автор:

Екатерина Белоброва
Навальному пафосно вручили повестку на допрос к следователю

Руководитель российского Фонда борьбы с коррупцией и самый яркий представитель оппозиции Кремлю Алексей Навальный получил повестку на допрос к следователю по делу о клевете. Об этом он сам написал на своей странице в Instagram.

По словам политика и блогера, оперуполномоченные поджидали его у подъезда и традиционно встречали его едва ли не половиной отделения.

"Выхожу из дома: здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье "клевета". Повестку принёс сам следователь. С ним ещё один чувак. Поодаль стоит ещё один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать", - отметил Навальный с присущим ему чувством иронии.


Сам Навальный активно агитировал россиян против голосования в поддержку поправок к Конституции РФ накануне всенародного референдума, которые фактически позволят действующему президенту Владимиру Путину править страной до 2036 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексея Навального обвинили в клевете за то, что он обозвал предателями родины известных личностей и ветеранов, которые выступили в поддержку конституционных поправок.


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