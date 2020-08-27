Навальному стало лучше, - СМИ

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который 20 августа впал в кому после вероятного отравления, могло улучшиться. Об этом в свежем интервью DW сообщил создатель и глава берлинского фонда Cinema for Peace, кинопродюсер Яка Бизиль, который и организовал лечение Навального в клинике “Шарите” в ФРГ.

По словам Бизиля, он видел супругу Навального Юлию, которая была в хорошем настроении.

“У меня такое ощущение, что Навальному теперь, возможно, немного лучше", - резюмировал Бизиль после встречи с Юлией Навальной.

Кинопродюсер также уверен, что российский политик поправится и вернется к своей работе.

Напомним, один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества “Новичок” Вил Мирзаянов заявил о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили другим веществом. Мирзаянов считает, что тот диагноз, которые озвучили немецкие специалисты, напоминает отравление пестицидами. Что же касается “Новичка”, то у Навального не было признаков отравления этим химическим оружием: не было мышечных конвульсий, ухудшения зрения и прочих симптомов. Мирзаянов не исключает, что покушение могли осуществить с помощью не менее опасного яда: мол, в их институте в свое время разрабатывали другие опаснейшие препараты, существование которых остается загадкой.

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