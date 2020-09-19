Навальный опубликовал первый пост после отравления: что известно о состоянии его здоровья

Язык
BTC/USD
11090.01
ETH/USD
384.70
LTC/USD
48.70
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который
проходит лечение в Германии после отравления, рассказал, как проходит его
лечение, а также о своем самочувствии.
Так, политик рассказал, что сейчас чувствует себя лучше,
но до полного восстановления ему еще далеко. Навальный отметил, что ему все еще
тяжело держать в руках телефон, и он не может налить себе в стакан воды. В то же
время своим достижением он назвал то, что может самостоятельно пройти по
лестнице.
Навальный также поделился, что недавно не узнавал людей и
не мог разговаривать.
"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей,
я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило
меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но
не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти
слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно
непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому
просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", –
написал Навальный.
Российский оппозиционер рассказал, что врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную проблему – превратили его "из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".
Ранее "Комментарии" писали, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости