Навальный опубликовал первый пост после отравления: что известно о состоянии его здоровья

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления, рассказал, как проходит его лечение, а также о своем самочувствии.



Так, политик рассказал, что сейчас чувствует себя лучше, но до полного восстановления ему еще далеко. Навальный отметил, что ему все еще тяжело держать в руках телефон, и он не может налить себе в стакан воды. В то же время своим достижением он назвал то, что может самостоятельно пройти по лестнице.

Навальный также поделился, что недавно не узнавал людей и не мог разговаривать.

"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", – написал Навальный.

Российский оппозиционер рассказал, что врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную проблему – превратили его "из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".

Ранее "Комментарии" писали, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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