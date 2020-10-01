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Навальный рассказал, кто дал команду отравить его "Новичком"

Российский политик намерен вернуться в Россию и заверил, что даже после отравления никого не боится

сегодня, 09:35 comments703
Автор:

Елена Волкова

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который восстанавливается после отравление химическим оружием “Новичок”, резко высказался о том, кто может стоять за покушением на его жизнь. Об этом Навальный рассказал в интервью Der Spiegel.

Навальный рассказал, кто дал команду отравить его "Новичком"

Навальный убежден: за преступлением стоит никто иной, как президент РФ Владимир Путин. Дескать, он лично мог дать команду отравить идеологического противника, и других версий у Навального нет. Но, невзирая на такое убеждение насчет президента, политик намерен вернуться на родину после лечения в Германии и заверил, что ничего и никого не боится.

Ранее мы сообщали, что в Кремле отреагировали на заявление оппозиционера Алексея Навального о том, что после реабилитации в Германии он вернется домой, в Россию. На вопросы журналистов о ситуации с отравлением политика отвечал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее Навальный, выйдя из комы, заявил, что, несмотря на покушение, он вернется в Россию и продолжит заниматься политикой. На это представитель Кремля ответил: дескать, тот россиянин, может въезжать-выезжать, когда ему угодно, и “если он поправит свое здоровье, все будут этому только рады”. А вот на вопрос СМИ о том, возможна ли встреча Навального с Путиным после резонансного отравления, Песков ответил отрицательно. 


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