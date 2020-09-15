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Главная Новости Мир Россия Встреча Навального с Путиным: в Кремле рассказали о возвращении оппозиционера домой
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Встреча Навального с Путиным: в Кремле рассказали о возвращении оппозиционера домой

Навальный, выйдя из комы, заявил, что, несмотря на покушение, он вернется в Россию и продолжит заниматься политикой

сегодня, 16:58
Автор:

Елена Волкова

В Кремле отреагировали на заявление оппозиционера Алексея Навального о том, что после реабилитации в Германии он вернется домой, в Россию. На вопросы журналистов о ситуации с отравлением политика отвечал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Встреча Навального с Путиным: в Кремле рассказали о возвращении оппозиционера домой

Ранее Навальный, выйдя из комы, заявил, что, несмотря на покушение, он вернется в Россию и продолжит заниматься политикой. На это представитель Кремля ответил: дескать, тот россиянин, может въезжать-выезжать, когда ему угодно, и “если он поправит свое здоровье, все будут этому только рады”. А вот на вопрос СМИ о том, возможна ли встреча Навального с Путиным после резонансного отравления, Песков ответил отрицательно. 

“Убежден, что такой встречи не будет", - отрезал Дмитрий Песков, добавив, что в их общении нет никакой необходимости. 

Напомним, отравленный “Новичком” оппозиционный политик из РФ Алексей Навальный опубликовал в Instagram свой первый пост после того, как вышел из комы. Политик разместил на своей странице трогательный семейный снимок и в шуточной манере рассказал о первых успехах реабилитации в “Шарите”.


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