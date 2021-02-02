Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Реакция известных российских блогеров

Суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. Об этом сообщает Новая газета.

Алексей Навальный ( фото из открытых источников)

После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 лет наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей. Соответствующее решение Симоновский суд Москвы объявил 2 февраля, удовлетворив ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ и прокуратуры по так называемому делу "Ив Роше".

Российские известные блогеры отреагировали так. Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм назвала суд на Навальным – главным событием года.

"Этот суд вопиюще несправедливый, к "делу Ив Роше" он никакого отношения не имеет, как в свое время и дело Ходорковского не имело к юкосу. Это политическое дело, и любому человеку это ясно. Ведь еще два года назад Навальный получил от российского правительства 4 миллиона рублей компенсации по этому делу. И казалось, это была логичная точка во всей истории. Но нет — достали старое дело, предъявили нелепое обвинение. А потом начались перетасовки судей, задержания журналистов, которые работали в суде — и даже еду из McDonalds к Навальному не пустили", — рассказал она.

Как считает известный российский блогер, она бы не голосовала за Навального на президентских выборах, но она хотела бы иметь законную возможность просто не поставить галочку напротив его фамилии.

"На свободных выборах, которые будут проходить не на пеньках и не в отдаленном будущем, а в стране, где мы все собираемся жить прямо сейчас", — добавила она.

Блогер Илья Варламов написал так.

"Суд дал Навальному три с половиной года колонии. Из этого срока вычли около восьми месяцев домашнего ареста, то есть в колонии ему предстоит пробыть два года и восемь месяцев. Слушая приговор в аквариуме для подсудимых, Алексей смотрит на жену Юлию и рисует на стекле сердечко", — поделился российский блогер.

Напомним, узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в которой он будет еще находиться месяц, есть окно и железная кровать.





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