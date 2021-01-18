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Навального увезли в СИЗО «Матросская тишина»

Перед выездом в СИЗО российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал «ничего не бояться»

сегодня, 21:50
Автор:

Ольга Чародий

Оппозиционного российского политика Алексея Навального увезли из ОВД в Химках, где он провел ночь и где прошел суд, который дал ему 30 суток ареста, в СИЗО "Матросская тишина".

Навального увезли в СИЗО «Матросская тишина»

Алексей Навальный ( фото из открытых источников)

Об этом сообщил сам Навальный в Твиттере.

"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую тишину". Всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха", — сказал Навальный.

Российские СМИ публикуют видео, на котором Навального вывели из полицейского участка, где состоялось судебное заседание, в наручниках. Он был прикован к полицейскому, который его конвоировал. Как сообщалось, после ареста Навального на 30 суток, он записал обращение к своим сторонникам и призвал их выходить на улицы. Штаб Навального объявил о подготовке к большим митингам 23 января в знак протеста против ареста Навального.

"Российская власть сделала всё, чтобы это стало чуть ли не главным обсуждаемым событием в мире.  Не понятен арест Соболь на каких юридических основаниях. Огромные деньги на это потрачены,  а на реестр педофилов — денег нет", — заявил на странице в своем "Фейсбуке" бывший  российский депутат Дмитрий Носов.

В понедельник Химкинский городской суд в РФ отправил оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в нарушении обязательств условно осужденного, под арест на 30 суток — до 15 февраля.

 Напомним, прежде чем признаться, что созрел к приезду в Россию, Навальный рассказал, какие упражнения ему пришлось делать, дабы восстановиться после отравления. "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил", — написал оппозиционер в своем Instagram. По мнению политика, президент РФ Владимир Путин, что уже высказывался об отравлении Навального, сейчас негодует и "велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся"



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Источник: https://twitter.com/navalny/status/1351206752281387010
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