Навального увезли в СИЗО «Матросская тишина»

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Ольга Чародий
Оппозиционного российского политика Алексея Навального увезли
из ОВД в Химках, где он провел ночь и где прошел суд, который дал ему 30 суток
ареста, в СИЗО "Матросская тишина".
Алексей Навальный ( фото из открытых источников)
Об этом сообщил сам Навальный в Твиттере.
Российские СМИ публикуют видео, на котором Навального вывели
из полицейского участка, где состоялось судебное заседание, в наручниках. Он
был прикован к полицейскому, который его конвоировал. Как сообщалось, после
ареста Навального на 30 суток, он записал обращение к своим сторонникам и
призвал их выходить на улицы. Штаб Навального объявил о подготовке к большим
митингам 23 января в знак протеста против ареста Навального.
В понедельник Химкинский городской суд в РФ отправил
оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в нарушении
обязательств условно осужденного, под арест на 30 суток — до 15 февраля.
Напомним, прежде чем признаться, что созрел к приезду в Россию, Навальный рассказал, какие упражнения ему пришлось делать, дабы восстановиться после отравления. "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил", — написал оппозиционер в своем Instagram. По мнению политика, президент РФ Владимир Путин, что уже высказывался об отравлении Навального, сейчас негодует и "велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся"
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