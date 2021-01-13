Навальный возвращается в Россию — известна дата

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Вечканова Елена
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в августе был отравлен ингибитором холинэстеразы, возвращается в Россию. О событии
политик рассказал через личные аккаунты в соцсетях.
Навальный собирается покинуть "Шарите". Фото: ukrreporter.com.ua
Приезд на родину у Навального запланирован на 17 января
2021 года. Оппозиционер собирается воспользоваться услугами авиакомпании "Победа",
что принадлежит "Аэрофлоту".
Прежде чем признаться, что созрел к приезду в Россию,
Навальный рассказал, какие упражнения ему пришлось делать, дабы восстановиться
после отравления.
По мнению политика, президент РФ Владимир Путин, что уже высказывался об отравлении Навального, сейчас негодует и "велит своим слугам
сделать всё, чтобы я не вернулся".
Впрочем, это Алексея Навального не пугает.
Напомним, что в немецкой клинике "Шарите" Навальный находился
на лечении с 22 августа. Перед этим оппозиционер впал в кому, врачам пришлось
его интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Спустя 17 дней политику стало лучше и он пришел в себя.
Считается, что Алексея Навального отравили одной из версий препарата "Новичок", который разработан российскими спецслужбами.
Также "Комментарии" сообщали, что за время пребывания в
Шарите Навальный встретился с Ангелой Меркель.
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