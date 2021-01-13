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Навальный возвращается в Россию — известна дата

Поклонники Навального уже собираются встречать политика в аэропорту

сегодня, 12:30
Автор:

Вечканова Елена

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в августе был отравлен ингибитором холинэстеразы, возвращается в Россию. О событии политик рассказал через личные аккаунты в соцсетях.

Навальный возвращается в Россию — известна дата

Навальный собирается покинуть "Шарите". Фото: ukrreporter.com.ua

Приезд на родину у Навального запланирован на 17 января 2021 года. Оппозиционер собирается воспользоваться услугами авиакомпании "Победа", что принадлежит "Аэрофлоту".

Прежде чем признаться, что созрел к приезду в Россию, Навальный рассказал, какие упражнения ему пришлось делать, дабы восстановиться после отравления.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил", — написал оппозиционер в своем Instagram.

По мнению политика, президент РФ Владимир Путин, что уже высказывался об отравлении Навального, сейчас негодует и "велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся".

Впрочем, это Алексея Навального не пугает.

"Но что они там делают мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю", — подчеркнул он.

Напомним, что в немецкой клинике "Шарите" Навальный находился на лечении с 22 августа. Перед этим оппозиционер впал в кому, врачам пришлось его интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Спустя 17 дней политику стало лучше и он пришел в себя.

Считается, что Алексея Навального отравили одной из версий препарата "Новичок", который разработан российскими спецслужбами.

Также "Комментарии" сообщали, что за время пребывания в Шарите Навальный встретился с Ангелой Меркель. 


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Источник: https://www.instagram.com/tv/CJ-lt0YoT2s/?utm_source=ig_embed
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