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Навальный написал письмо из «концлагеря»

По словам Алексея Навального, на него не оказывают давления, но другие осуждëнные «стоят навытяжку и боятся лишний раз повернуть голову»

сегодня, 05:54
Автор:

Ольга Чародий

Оппозиционер Алексей Навальный написал из исправительной колонии в городе Покров Владимирской области. Место своего содержания он назвал "настоящим концлагерем в 100 км от Москвы". Сообщение опубликовано на личной странице в социальной сети.

Навальный написал письмо из «концлагеря»

Алексей Навальный ( фото из открытых источников)

"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове. Всем привет из сектора усиленного контроля "А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", – говорится в сообщении.

Навальный отметил, что заключенные запуганы.

"По напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками", – говорится в сообщении.

Напомним, известный российский писатель Борис Акунин, который живет в Великобритании рассказал о том, когда оппозиционер Алексей Навальный окажется на свободе.По словам Акунина, Навальный выйдет на свободу тогда, когда на свободу выйдет вся Россия. Он отметил, что теперь это окончательно стало ясно. Писатель сказал, что не знает, кем нужно быть, чтобы не испытывать уважение к Навальному и напомнил его последнее слово в суде. Тогда Навальный сказал что нужно не бояться и поддерживать людей, которые добиваются правды.  Также в суде Навальный сказал о том, что не нужно способствовать лжи и не делать мир вокруг себя хуже. Оппозиционер сказал, что в этом есть риск, однако вся жизнь является риском. Борис Акунин прославился серией детективных романов про Эраста Фандорина, среди которых "Турецкий гамбит", "Статский советник" и другие.

Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок" летом 2020 года и вывезен из России на лечение в Германию, где провел несколько месяцев.


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Источник: https://www.instagram.com/navalny/?utm_source=ig_embed
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