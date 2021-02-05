Навальный номинирован на Нобелевскую премию

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Ольга Чародий
До конца месяца станут известны победители премии. В нынешнем
году на Нобелевскую премию мира номинированы 107 человек и 24 организации, как пишет
Reuters.
Алексей Навальный ( фото из открытых источников)
Стали известны имена некоторых кандидатов на премирование
среди них немало феминисток и оппозиционных лидеров:
- активистка избирательного процесса в США Стейси Абрамс;
- некоммерческая
организация "Комитет защиты журналистов";
- программа
распределения вакцин от коронавируса COVAX;
- Военный аналитик Дэниел Эллсберг;
- активистка и правозащитница из Западной Сахары Аминату
Хайдар;
- новостной сайт Hong Kong Free Press;
- Международная сеть
по проверке фактов Института Пойнтера;
- военный блок НАТО;
-
российский оппозиционер Алексей Навальный;
- международная
неправительственная организация "Репортеры без границ".
Напомним, Алексей Навальный, отравленный 20 августа в аэропорту “Томска” химическим оружием “Новичок”, рассказал, сколько стоило его лечение в немецкой клинике “Шарите” и кто его оплатил. По словам Навального, выход из комы и лечение обошлось в 49 тысяч евро. Эти деньги предоставили три россиянина: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. Как известно, оппозиционный политический деятель был задержан по приезду в Российскую Федерацию из Германии и был доставлен в СИЗО "Матросская тишина".
Задержание Навального производилось в соответствии с тем, что он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. По словам Алексея Якубина, Навальный претендует быть оппонентом власти с большой буквы, однако не является достаточно успешным среди электората, о чем свидетельствуют неоднократные попытки оппозиционера "зайти в большую политику".
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