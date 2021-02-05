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Навальный номинирован на Нобелевскую премию

Заявки на выдвижение кандидатов принимались до 31 января

сегодня, 04:18
Автор:

Ольга Чародий

До конца месяца станут известны победители премии. В нынешнем году на Нобелевскую премию мира номинированы 107 человек и 24 организации, как пишет Reuters.

Навальный номинирован на Нобелевскую премию

Алексей Навальный ( фото из открытых источников)

Стали известны имена некоторых кандидатов на премирование среди них немало феминисток и оппозиционных лидеров:

- активистка избирательного процесса в США Стейси Абрамс;

 - некоммерческая организация "Комитет защиты журналистов";

 - программа распределения вакцин от коронавируса COVAX;

- Военный аналитик Дэниел Эллсберг;

- активистка и правозащитница из Западной Сахары Аминату Хайдар;

- новостной сайт Hong Kong Free Press;

 - Международная сеть по проверке фактов Института Пойнтера;

 - военный блок НАТО;

- российский оппозиционер Алексей Навальный;

 - международная неправительственная организация "Репортеры без границ".

Напомним, Алексей Навальный, отравленный 20 августа в аэропорту “Томска” химическим оружием “Новичок”, рассказал, сколько стоило его лечение в немецкой клинике “Шарите” и кто его оплатил. По словам Навального, выход из комы и лечение обошлось в 49 тысяч евро. Эти деньги предоставили три россиянина: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. Как известно, оппозиционный политический деятель был задержан по приезду в Российскую Федерацию из Германии и был доставлен в СИЗО "Матросская тишина".

Задержание Навального производилось в соответствии с тем, что он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. По словам Алексея Якубина, Навальный претендует быть оппонентом власти с большой буквы, однако не является достаточно успешным среди электората, о чем свидетельствуют неоднократные попытки оппозиционера "зайти в большую политику".




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Источник: https://www.reuters.com/article/uk-nobel-prize-peace-idUKKBN2A007B?taid=60166ce67f7681000102e80f
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