Навальный vs Путин: является ли оппозиционер значимой фигурой в обществе и угрозой для Кремля

Без сомнения, фигура российского оппозиционера Алексея Навального, а также происходящее вокруг него привлекает все больше внимания в обществе. Как известно, оппозиционный политический деятель был задержан по приезду в Российскую Федерацию из Германии, где он восстанавливался после отравления "Новичком", и доставлен в СИЗО "Матросская тишина". Задержание Навального производилось в соответствии с тем, что он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Теперь оппозиционеру может грозить два с половиной года лишения свободы, о чем заявила его правозащитник Ольга Михайлова.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Насколько значимой фигурой является Алексей Навальный в России, как среди электората, так и в российской политике? Чем может обернуться его задержание для Кремля? И зачем оппозиционер призывает граждан на массовый протест? На эти вопросы "Комментарии" искали ответы вместе с украинским политологом, кандидатом политических наук Алексеем Якубиным.

Аудитория Навального не является электорально существенной

По словам Алексея Якубина, Навальный претендует быть оппонентом власти с большой буквы, однако не является достаточно успешным среди электората, о чем свидетельствуют неоднократные попытки оппозиционера "зайти в большую политику".

"Мы должны понимать специфику российской политики. В России есть нюанс — это сакрализация власти. Если говорить о российской публичной политике, то она имеет модель: власть, системная оппозиция, а есть внесистемная оппозиция, которая не находится в Думе. Если говорить о фигуре Навального – он претендует в этой системе быть оппонентом власти, власти с большой буквы. Несколько раз он уже пытался зайти в большую политику с помощью выборов в виде политического проекта, который не прошел в Госдуму, и выборов мэра Москвы, где он тоже не прошел. Вот здесь остается открытым вопрос, на сколько Навальный является популярным и успешным политиком среди электората. То, что о нем знают большинство россиян – да. У него есть целевая аудитория, но она не является электорально существенной", — говорит эксперт.

Глобально власть не рассматривает Навального как угрозу

"Мне кажется, что на каком-то этапе Навального рассматривали, как очень удобного для власти человека, который претендует на оппозиционность. Навальный взял на себе имидж главного внесистемщика, хотя, по сути, он не давал появиться другим людям в этой системе, которые могли бы быть электорально успешными. В ситуации с предполагаемым отравлением, возвращением его в Россию, Навальный от части создает проблемы, потому что к его фигуре привязывают санкционные модели Запада. Мне кажется, что глобально власть России не рассматривает Навального как угрозу", — говорит Алексей Якубин.



Эксперт также отмечает, что интересным моментом стали протесты против власти в городах Дальнего Востока, которые Навальный почему-то не смог возглавить, и они произошли без участия якобы главного оппозиционера.

"Он (Навальный — ред.) пытается позиционировать свою кампанию, как Путин — Навальный (на что и нацелены все его расследования, в частности последний фильм). Получается, что если ты против Путина, значит ты должен быть за Навального. Но это далеко не так", — продолжает политолог.

Арест Навального может быть выгоден его соратникам

"Пребывание Алексея Навального в СИЗО наоборот может способствовать, как это ни странно, консолидации вокруг него. Находясь в следственном изоляторе, он не убран из политического публичного поля — есть его жена и другие соратники, которые могут эксплуатировать тему "Навальный – узник". Задержание Навального наоборот может быть выгодно его части окружения, ведь часть общества будет воспринимать оппозиционера, как символ", — говорит политолог.

Навальный использует модель протестной мобилизации

Отметим, что оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Алексей Якубин считает, что таким образом политик хочет посмотреть, на сколько многочисленной будет его группа поддержки:

"На самом деле он пытается проверить, на сколько его возвращение из Германии вызвало резонанс у жителей России. У Навального есть желание посмотреть, на сколько группа будет многочислена, а дальше решать, как проводить свою кампанию. Навальный использует модель протестной мобилизации, когда лидер находится в тюрьме, а часть его соратников находится в публичном поле и начинают действовать", — говорит эксперт.

Ранее "Комментарии" рассказывали, на сколько эффективно расследование Навального и как оно отразится на президенте РФ.













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