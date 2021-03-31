Навальный объявил голодовку и выдвинул одно четкое требование

BTC/USD
59460.00
ETH/USD
1856.79
LTC/USD
193.89
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Пребывающий
в тюрьме кремлевский критик Алексей Навальный заявил, что начинает голодовку.
Обращение россиянина опубликовано на его Facebook-странице.
Фото из открытых источников
Такой
шаг он объясняет отсутствием медицинской помощи.
Кроме
того, Навальный пожаловался на то, что каждую ночь его будят по несколько раз,
а вокруг его спального места не убирают. По его словам, все это делается
намеренно.
Продолжать
голодовку Навальный намерен до тех пор, пока не выполнят его требования –
пригласят к нему врача.
Напомним, Алексей
Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить
доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в
заявлении главы комиссии.
Навальный
был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению,
которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали, когда он вернулся
в Россию из Германии в январе, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим
веществом.
44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, и что каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.
Ранее
сообщалось, что Украина
присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации,
которые были введены в начале марта. Отметим, что Евросоюз ввел санкции за
арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости