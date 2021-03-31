Навальный объявил голодовку и выдвинул одно четкое требование

Пребывающий в тюрьме кремлевский критик Алексей Навальный заявил, что начинает голодовку. Обращение россиянина опубликовано на его Facebook-странице.

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Такой шаг он объясняет отсутствием медицинской помощи.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность", — говорится в сообщении на странице Навального.

Кроме того, Навальный пожаловался на то, что каждую ночь его будят по несколько раз, а вокруг его спального места не убирают. По его словам, все это делается намеренно.

"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", — написал Навальный.

Продолжать голодовку Навальный намерен до тех пор, пока не выполнят его требования – пригласят к нему врача.

Напомним, Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии.

Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали, когда он вернулся в Россию из Германии в январе, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом.

44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, и что каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

Ранее сообщалось, что Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации, которые были введены в начале марта. Отметим, что Евросоюз ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

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