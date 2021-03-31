logo
Русский Українська

BTC/USD

59460.00

ETH/USD

1856.79

LTC/USD

193.89

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Навальный объявил голодовку и выдвинул одно четкое требование
commentss НОВОСТИ Все новости

Навальный объявил голодовку и выдвинул одно четкое требование

Опубликовано обращение Навального

сегодня, 18:59
Автор:

Таисия Ерохина

Пребывающий в тюрьме кремлевский критик Алексей Навальный заявил, что начинает голодовку. Обращение россиянина опубликовано на его Facebook-странице.

Навальный объявил голодовку и выдвинул одно четкое требование

Фото из открытых источников

Такой шаг он объясняет отсутствием медицинской помощи.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность", — говорится в сообщении на странице Навального.

Кроме того, Навальный пожаловался на то, что каждую ночь его будят по несколько раз, а вокруг его спального места не убирают. По его словам, все это делается намеренно.

"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", — написал Навальный.

Продолжать голодовку Навальный намерен до тех пор, пока не выполнят его требования – пригласят к нему врача.

Напомним, Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии.

Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали, когда он вернулся в Россию из Германии в январе, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом.

44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, и что каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

Ранее сообщалось, что Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации, которые были введены в начале марта. Отметим, что Евросоюз ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ