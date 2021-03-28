Навальный просит уколы обезболивающего, – общественная комиссия

BTC/USD
56445.99
ETH/USD
1709.58
LTC/USD
185.60
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Заключенный в тюрьму кремлевский критик Алексей Навальный обратился за
помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим
инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии. Об
этом пишет Reuters.
Алексей Навальный. Фото: Maxim Shemetov/REUTERS
Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по
обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали, когда
он вернулся в Россию из Германии в январе, где он проходил лечение после
отравления нервно-паралитическим веществом.
44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была
отклонена, и что каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной
попытке подорвать его здоровье.
Члены местной Общественной наблюдательной комиссии, полуофициального
органа, имеющего доступ в российские тюрьмы, посетили Навального в его
исправительной колонии в 100 км к востоку от Москвы в пятницу.
Пресс-секретарь регионального управления тюремного ведомства России
отказалась от каких-либо комментариев.
Навальный сказал, что его единственным лечением были две таблетки
ибупрофена в день, и его диагноз был неясен. Комиссия не сказала, получал ли
Навальный обезболивающие инъекции, о которых он просил. Единственное – они убедились,
что просьбу Навального официально задокументировали.
Напомним, журналист рассказал, что Навального
"пытают" в тюрьме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости