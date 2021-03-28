Навальный просит уколы обезболивающего, – общественная комиссия

Заключенный в тюрьму кремлевский критик Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии. Об этом пишет Reuters.



Алексей Навальный. Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали, когда он вернулся в Россию из Германии в январе, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом.

44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, и что каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

Члены местной Общественной наблюдательной комиссии, полуофициального органа, имеющего доступ в российские тюрьмы, посетили Навального в его исправительной колонии в 100 км к востоку от Москвы в пятницу.

"Из разговора (с Навальным) мы узнали, что он чувствует боль в ноге и попросил помочь ему сделать инъекции "Диклофенака", чтобы уменьшить боль. Он все еще в состоянии ходить", – рассказал глава комиссии Вячеслав Куликов в своем онлайн-заявлении.

Пресс-секретарь регионального управления тюремного ведомства России отказалась от каких-либо комментариев.

Навальный сказал, что его единственным лечением были две таблетки ибупрофена в день, и его диагноз был неясен. Комиссия не сказала, получал ли Навальный обезболивающие инъекции, о которых он просил. Единственное – они убедились, что просьбу Навального официально задокументировали.

Напомним, журналист рассказал, что Навального "пытают" в тюрьме.

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