Навальный подал в суд на свою колонию

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Ольга Чародий
Российский оппозиционер Алексей Навальный, сидящий в колонии
во Владимирской области, рассказал, что подал в суд на руководство
пенитенциарного заведения. Администрация колонии отказалась передавать
Навальному присланные с воли книги, в том числе и Коран. Заключенный в отместку
решил судиться из-за нарушения права на вероисповедание.
Алексей Навальный (фото из открытых источников)
Заключенный опубликовал свою переписку с начальником колонии.
Тот настаивал, что литературу, в том числе и Коран, нужно "проверить на
экстремизм", и это занимает три месяца.
По словам оппозиционера, битва за священную книгу у него не
последняя.
44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, а каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.
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