Навальный подал в суд на свою колонию

Российский оппозиционер Алексей Навальный, сидящий в колонии во Владимирской области, рассказал, что подал в суд на руководство пенитенциарного заведения. Администрация колонии отказалась передавать Навальному присланные с воли книги, в том числе и Коран. Заключенный в отместку решил судиться из-за нарушения права на вероисповедание.

Алексей Навальный (фото из открытых источников)

"Мне не дают мой Коран. И это бесит… Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной", — объяснил Навальный.

Заключенный опубликовал свою переписку с начальником колонии. Тот настаивал, что литературу, в том числе и Коран, нужно "проверить на экстремизм", и это занимает три месяца.

"Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм… А если найдут экстремизм, то запретят Коран? Такая практика не только незаконна и абсурдна, но и оскорбительна не только верующему, но и любому образованному человеку", — говорится в письме Навального.

По словам оппозиционера, битва за священную книгу у него не последняя.

Напомним, Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии. Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали в январе, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом.

44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, а каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

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