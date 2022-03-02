Навальный призывает россиян митинговать и бороться, чтобы остановить войну в Украине

Алексей Навальный, фото АР

Алексей Навальный в Твиттере обратился к россиянам с призывами не молчать об ужасной войне в Украине, которую развязала Россия. Об этом пишет Голос Америки.



Лидер оппозиции написал, что россияне не должны быть нацией убийц, трусов и молчунов, молчащих о военных действиях, об обстрелах российскими войсками населения Украины, о войне, "развязанной нашим явно обезумевшим царьком".

Поэтому он призвал народ выходить на улицы и бороться за мир, а пока можно гордиться только 6842 гражданами, задержанными за митинги против войны, сообщил он. Но один президент не Россия и эти 6000 человек — это не вся Россия.



"Путин — это не Россия. Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или на другой стороне планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и 14:00 в выходные дни и праздничные... мы должны, сжав зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны. Каждого арестованного должны заменить двое, которые придут. Если для прекращения войны мы должны заполнить собой тюрьмы и автозаки, мы заполним собой тюрьмы и автозаки. Все имеет цену и сейчас весной 2022 года эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте бороться против войны", — написал он.

Как сообщал портал, известные компании объявили России бизнес-изоляцию. По состоянию на 2 марта более 90 известных в мире компаний отказались работать на территории РФ или доставлять в эту страну, собственную продукцию и сервисы.

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