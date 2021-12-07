Навальный стал швеей: как на российского оппозиционера повлияли условия тюрьмы

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил во вторник, 7 декабря, что вступил в швейную мастерскую в тюрьме и стал "швеей", пошутив, что этот опыт изменил его отношение к феминисткам. Об этом сообщает Reuters.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный на судебном заседании в Москве - Reuters

45-летний Навальный сообщил в Instagram, что руководители его тюрьмы требовали от заключенных работать и давали им выбор между разными профессиями, включая приготовление пищи, выпечку и шитье.

Он сказал, что решил стать тем, кого руководство тюрьмы называло швеей, хотя это слово грамматически женского рода и обычно используется только для женщин.

В своем сообщении он пошутил, что в русском языке это слово должно иметь форму мужского рода. Этот опыт сделал его более благосклонным к людям, над которыми он издевался за то, что они требовали новых существительных женского рода, таких как "блогерка" для женщины, ведущей блог.

"Общество, я формально прошу о мужской форме профессии "швея", — сказал Навальный.

Навальный, внутренний критик президента Владимира Путина, в марте попал на два с половиной года в тюрьму к востоку от Москвы за нарушение условно-досрочного освобождения, связанные с обвинениями, которые, по его словам, были сфабрикованы, чтобы разрушить его политические амбиции.

Его последний пост в Instagram появился в день, когда Путину предстояло провести видеозвонок с президентом США Джо Байденом. В марте США ввели санкции против России из-за отравления Навального нервно-паралитическим веществом в прошлом году, которое Москва отрицала.

Как сообщали ранее "Комментарии", Путин не гарантирует, что Навальный выйдет живым из тюрьмы.

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