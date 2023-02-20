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Навальный заговорил о репарациях для Украины

Оппозиционер Алексей Навальный считает, что Россия должна заплатить Украине за ущерб нанесенный войной.

сегодня, 18:23
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Автор:

Slava Kot

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 15 принципов своей политической идеи для России. Часть пунктов касается Украины, в частности, границ, которые были на момент 1991 года и репараций со стороны российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Meduza.

Навальный заговорил о репарациях для Украины

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото из открытых источников

Один из главных оппозиционеров Путина, Алексей Навальный изложил 15 тезисов о своей политической платформе. Некоторые из них осуждают деятельность Путина, где Навальный утверждает, что российский диктатор "развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами".


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Главной причиной войны российский оппозиционер называет желание президента России удержать власть в своих руках как можно дольше, а также политические и экономические проблемы внутри страны. Навальный видит выход из войны таким образом, чтобы Украина сохранила свои границы в 1991 году, а Россия снова должна их признать по-прежнему.

"Отдать Украине покой и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ", — сообщает в своих тезисах Навальный и призывает прекратить российскую агрессию и вывести все войско РФ за пределы территории Украины.

Кроме того, Алексей Навальный соглашается, что Российская Федерация должна оплатить репарации Украины из-за войны. Одним из механизмов оплаты ущерба для Украины российский оппозиционер предлагает вариант снятия санкций с нефтепродуктов и часть прибыли перечислять в качестве репараций. Навальный также призывает найти виновных в преступлениях против Украины.

"Расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами", – говорится в одном из пунктов Навального.

Ранее портал "Комментарии" сообщал ли у Украины шанс получить конфискованные деньги России.

Также "Комментарии" писали, что украинская лента борется за премию "Оскар", а ее конкурент — это фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном.



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Источник: https://meduza.io/feature/2023/02/20/aleksey-navalnyy-opublikoval-15-printsipov-svoey-politicheskoy-platformy-o-voyne-i-poslevoennom-ustroystve-rossii
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