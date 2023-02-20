Навальный заговорил о репарациях для Украины

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 15 принципов своей политической идеи для России. Часть пунктов касается Украины, в частности, границ, которые были на момент 1991 года и репараций со стороны российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Meduza.

Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото из открытых источников

Один из главных оппозиционеров Путина, Алексей Навальный изложил 15 тезисов о своей политической платформе. Некоторые из них осуждают деятельность Путина, где Навальный утверждает, что российский диктатор "развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Главной причиной войны российский оппозиционер называет желание президента России удержать власть в своих руках как можно дольше, а также политические и экономические проблемы внутри страны. Навальный видит выход из войны таким образом, чтобы Украина сохранила свои границы в 1991 году, а Россия снова должна их признать по-прежнему.

"Отдать Украине покой и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ", — сообщает в своих тезисах Навальный и призывает прекратить российскую агрессию и вывести все войско РФ за пределы территории Украины.

Кроме того, Алексей Навальный соглашается, что Российская Федерация должна оплатить репарации Украины из-за войны. Одним из механизмов оплаты ущерба для Украины российский оппозиционер предлагает вариант снятия санкций с нефтепродуктов и часть прибыли перечислять в качестве репараций. Навальный также призывает найти виновных в преступлениях против Украины.

"Расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами", – говорится в одном из пунктов Навального.

Ранее портал "Комментарии" сообщал ли у Украины шанс получить конфискованные деньги России.

Также "Комментарии" писали, что украинская лента борется за премию "Оскар", а ее конкурент — это фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном.