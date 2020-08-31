kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11699.61

ETH/USD

434.34

LTC/USD

62.59

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия "Назло бабушке отмораживают уши": у Путина возмутились обучению в Украине на украинском языке
commentss НОВОСТИ Все новости

"Назло бабушке отмораживают уши": у Путина возмутились обучению в Украине на украинском языке

В октябре 2019-го министр образования принял решение, что с 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы переходят на украинский

сегодня, 15:21
Автор:

Елена Волкова

В Кремле недовольны тем, что завтра, 1 сентября, все украинские школы перейдут на государственный язык обучения, исключив русский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Назло бабушке отмораживают уши": у Путина возмутились обучению в Украине на украинском языке

По словам представителя Кремля, власти Украины "назло бабушке отмораживают уши“, переводя все школы на украинский и якобы лишая русскоговорящее население альтернативы. Стоит напомнить, что закон об украинском языке вступил в силу год назад. А в октябре 2019-го министр образования принял решение, что с 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы переходят на украинский.

Напомним, в Кремле высказались о тяжелом отравлении, в результате которого оппозиционный политик Алексей Навальный впал в естественную кому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что, если будет нужно, они помогут с эвакуацией Навального за рубеж и желают ему скорейшего выздоровления. По словам Пескова, Путину отдельно не докладывали о произошедшем с российским политиком: он узнал об этом случае из прессы. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!