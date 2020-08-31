"Назло бабушке отмораживают уши": у Путина возмутились обучению в Украине на украинском языке

В Кремле недовольны тем, что завтра, 1 сентября, все украинские школы перейдут на государственный язык обучения, исключив русский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, власти Украины "назло бабушке отмораживают уши“, переводя все школы на украинский и якобы лишая русскоговорящее население альтернативы. Стоит напомнить, что закон об украинском языке вступил в силу год назад. А в октябре 2019-го министр образования принял решение, что с 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы переходят на украинский.

Напомним, в Кремле высказались о тяжелом отравлении, в результате которого оппозиционный политик Алексей Навальный впал в естественную кому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что, если будет нужно, они помогут с эвакуацией Навального за рубеж и желают ему скорейшего выздоровления. По словам Пескова, Путину отдельно не докладывали о произошедшем с российским политиком: он узнал об этом случае из прессы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!