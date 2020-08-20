Путин поможет: Песков высказался об отравлении Навального

В Кремле высказались о тяжелом отравлении, в результате которого оппозиционный политик Алексей Навальный впал в естественную кому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что, если будет нужно, они помогут с эвакуацией Навального за рубеж и желают ему скорейшего выздоровления.

По словам Пескова, Путину отдельно не докладывали о произошедшем с российским политиком: он узнал об этом случае из прессы.

К слову, в больницу в Омск, где сейчас спасают Навального, приехала его жена Юлия вместе со столичным врачом. Однако ни женщину, ни врача не пускают: дескать, нет письменного согласия пациента, хотя тот и находится в коме, а Юлия предоставила все документы о статусе супруги. В больнице дежурит полиция.

Согласно последней информации, Навальный находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Напомним, Алексея Навального, которого экстренно забрали в реанимацию из омского аэропорта, могли отравить галлюциногеном. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Российский оппозиционер сегодня утром должен был вернуться из Томска в Москву. Неожиданно ему стало плохо прямо на борту самолета. Это произошло незадолго после вылета. Борт совершил экстренную посадку, а Навального срочно увезла скорая в омскую больницу №1. Сейчас Алексей Навальный все еще находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи предполагают, что оппозиционера могли отравить. Открыто об этом они не говорят, лишь сообщают, что его состояние тяжелое.



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