Назван год, когда экономике РФ придет конец: все зависит от двух факторов

Экономический кризис в России наступит в середине 2027 года, если совпадут два фактора: все это время будет сохраняться отрицательная нефтяная конъюнктура (низкая нефтяная цена и охота над теневым флотом) и продолжится серьезное накопление управленческих ошибок. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Кремль. Фото: из открытых источников

"У нас нет ответа на вопрос цены и пока мы не понимаем продолжит ли США догонять танкеры и пойдут ли европейцы дальше слов. Имею в виду заявление 15 стран о закрытии Балтийского моря", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко продолжает, в целом, все это указывает на то, что с точки зрения логики завершение переговоров в краткосрочной перспективе маловероятно.

"Однако, я все же остаюсь при мнении, что логика американских выборов и низкие рейтинги республиканцев могут оказать существенное влияние на ускорение определенных процессов. И у нас сохраняется переговорное окно возможностей апрель-май, то есть после переговоров Трамп – Си", – высказался политолог.

