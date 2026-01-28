Рубрики
Экономический кризис в России наступит в середине 2027 года, если совпадут два фактора: все это время будет сохраняться отрицательная нефтяная конъюнктура (низкая нефтяная цена и охота над теневым флотом) и продолжится серьезное накопление управленческих ошибок. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Кремль. Фото: из открытых источников
Вадим Денисенко продолжает, в целом, все это указывает на то, что с точки зрения логики завершение переговоров в краткосрочной перспективе маловероятно.
Читайте на портале "Комментарии" — путинский режим "положительно оценивает" начало прямых переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Работа экспертных групп в рамках переговоров будет продолжена. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия активизировала набор военнослужащих для продолжения войны против Украины, предлагая рекордные денежные выплаты, освобождение из мест лишения свободы и ускоренное приобретение гражданства иностранцам. Таким образом, Кремль пытается восполнить потери после четырех лет боевых действий и одновременно избежать крайне непопулярной общенациональной мобилизации, сообщает Associated Press.