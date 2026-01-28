logo

Назван год, когда экономике РФ придет конец: все зависит от двух факторов
НОВОСТИ

Назван год, когда экономике РФ придет конец: все зависит от двух факторов

Все указывает на то, что завершение переговоров по прекращению войны в Украине в краткосрочной перспективе маловероятно

28 января 2026, 15:45
Автор:
Кравцев Сергей

Экономический кризис в России наступит в середине 2027 года, если совпадут два фактора: все это время будет сохраняться отрицательная нефтяная конъюнктура (низкая нефтяная цена и охота над теневым флотом) и продолжится серьезное накопление управленческих ошибок. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Назван год, когда экономике РФ придет конец: все зависит от двух факторов

Кремль. Фото: из открытых источников

"У нас нет ответа на вопрос цены и пока мы не понимаем продолжит ли США догонять танкеры и пойдут ли европейцы дальше слов. Имею в виду заявление 15 стран о закрытии Балтийского моря", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко продолжает, в целом, все это указывает на то, что с точки зрения логики завершение переговоров в краткосрочной перспективе маловероятно.

"Однако, я все же остаюсь при мнении, что логика американских выборов и низкие рейтинги республиканцев могут оказать существенное влияние на ускорение определенных процессов. И у нас сохраняется переговорное окно возможностей апрель-май, то есть после переговоров Трамп – Си", – высказался политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — путинский режим "положительно оценивает" начало прямых переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Работа экспертных групп в рамках переговоров будет продолжена. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия активизировала набор военнослужащих для продолжения войны против Украины, предлагая рекордные денежные выплаты, освобождение из мест лишения свободы и ускоренное приобретение гражданства иностранцам. Таким образом, Кремль пытается восполнить потери после четырех лет боевых действий и одновременно избежать крайне непопулярной общенациональной мобилизации, сообщает Associated Press.




