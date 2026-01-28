logo_ukra

Названо рік, коли економіці РФ прийде кінець: все залежить від двох факторів
НОВИНИ

Названо рік, коли економіці РФ прийде кінець: все залежить від двох факторів

Все вказує на те, що завершення переговорів по припиненню війни в Україні в короткостроковій перспективі малоймовірно

28 січня 2026, 15:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Економічна криза у Росії наступить у середині 2027 року, якщо збіжаться два фактори: весь цей час буде зберігатися негативна нафтова кон’юнктура (низька нафтова ціна і полювання над тіньовим флотом) та продовжиться серйозне накопичення управлінських помилок. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Названо рік, коли економіці РФ прийде кінець: все залежить від двох факторів

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Ми не маємо відповіді на питання ціни і поки ми не розуміємо чи продовжить США доганяти танкери та чи підуть європейці далі слів. Маю на увазі заяву 15 країн про закриття Балтійського моря", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко продовжує, у цілому, все це вказує на те, що з точки зору логіки, завершення переговорів в короткостроковій перспективі малоймовірно. 

"Проте, я все ж залишаюся при думці, що логіка американських виборів і низькі рейтинги республіканців можуть суттєво повпливати на прискорення певних процесів. І у нас зберігається переговорне вікно можливостей квітень- травень, тобто після переговорів Трамп – Сі", – висловився політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим "позитивно оцінює" початок прямих переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Робота експертних груп у рамках переговорів продовжуватиметься. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Росія активізувала набір військовослужбовців для продовження війни проти України, пропонуючи рекордні грошові виплати, звільнення з місць позбавлення волі та прискорене набуття громадянства іноземцям. Таким чином, Кремль намагається заповнити втрати після майже чотирьох років бойових дій і одночасно уникнути вкрай непопулярної загальнонаціональної мобілізації, повідомляє Associated Press.




