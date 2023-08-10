logo

BTC/USD

29505.46

ETH/USD

1850.08

LTC/USD

83.80

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Названа наибольшая уязвимость России в попытке контроля за информацией
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа наибольшая уязвимость России в попытке контроля за информацией

Руководство РФ усиливает давление на работу программ, позволяющих обходить государственную цензуру Кремля.

сегодня, 11:01
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Британская разведка обнаружила, что руководство Кремля усиливает давление по контролю информации внутри России и препятствует жителям страны в доступе к VPN. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ежедневный отчет Минобороны Великобритании.

Названа наибольшая уязвимость России в попытке контроля за информацией

Россия увеличивает давление на работу VPN. Фото из открытых источников

Россия запретила использовать VPN еще в 2017 году. Несмотря на это, жители России используют программы для доступа к объективным международным источникам информации, в том числе и о войне в Украине. Программы VPN позволяют скрывать россиянам свой доступ к запрещенным и цензурированным в РФ сайтам и сохраняют конфиденциальность.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Британская разведка утверждает, что с начала августа в России активизировались усилия по препятствованию гражданам доступа к VPN. Таким образом, многие популярные сервисы VPN стали недоступными и заблокированными в некоторых российских регионах.

"VPN представляет наибольшую уязвимость в попытках российского государства всеобъемлющего внутреннего контроля за информацией", — пишут в британской разведке.

Помимо усиления технического давления на сети VPN, Кремль также начал информкампанию с запугиванием граждан России. Медиа РФ призывают не использовать VPN из-за того, что якобы популярный сервис собирает личные данные пользователей, что представляет риск для безопасности россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная алкогольная компания попала в список международных спонсоров войны и продолжает свою деятельность в поддержку экономики России.

Также "Комментарии" писали, что войска РФ отправили на украинскую границу одно из самых ценных военных вооружений в российской армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1689514561542426624
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!