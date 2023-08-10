Названа наибольшая уязвимость России в попытке контроля за информацией

Британская разведка обнаружила, что руководство Кремля усиливает давление по контролю информации внутри России и препятствует жителям страны в доступе к VPN. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ежедневный отчет Минобороны Великобритании.



Россия увеличивает давление на работу VPN. Фото из открытых источников

Россия запретила использовать VPN еще в 2017 году. Несмотря на это, жители России используют программы для доступа к объективным международным источникам информации, в том числе и о войне в Украине. Программы VPN позволяют скрывать россиянам свой доступ к запрещенным и цензурированным в РФ сайтам и сохраняют конфиденциальность.

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Британская разведка утверждает, что с начала августа в России активизировались усилия по препятствованию гражданам доступа к VPN. Таким образом, многие популярные сервисы VPN стали недоступными и заблокированными в некоторых российских регионах.

"VPN представляет наибольшую уязвимость в попытках российского государства всеобъемлющего внутреннего контроля за информацией", — пишут в британской разведке.

Помимо усиления технического давления на сети VPN, Кремль также начал информкампанию с запугиванием граждан России. Медиа РФ призывают не использовать VPN из-за того, что якобы популярный сервис собирает личные данные пользователей, что представляет риск для безопасности россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная алкогольная компания попала в список международных спонсоров войны и продолжает свою деятельность в поддержку экономики России.

Также "Комментарии" писали, что войска РФ отправили на украинскую границу одно из самых ценных военных вооружений в российской армии.