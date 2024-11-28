Названо условие, которое может заставить Кремль изменить позицию по поводу войны

Россию, несмотря на значительные потери на фронте и разрешение Запада на удары по ее территории, не побуждают к изменениям в политике. Однако экономический хаос может повлиять на позицию Кремля. Такое мнение высказал правозащитник Марк Фейгин в интервью OBOZ.UA.

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По словам правозащитника, президент РФ Владимир Путин согласится на переговоры только при условии, что сможет добиться выгодного для себя мира.

Эксперт добавил, что цель российского руководства и условия завершения войны остаются неизменными. Москва добивается отмены санкций, запрета для Украины на вступление в НАТО и контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Также Кремль не отказался от других требований, таких как демилитаризация Украины.

Фейгин считает, что несмотря на негативные последствия войны для российской экономики, страна-агрессорка способна избежать полного экономического коллапса, по меньшей мере, до конца 2025 года.

"Я считаю, что экономика России может выдержать 2025 год. Да, ситуация будет ухудшаться, постепенно скатываться вниз, но говорить о том, что это станет главной причиной, по которой Путин пойдет на переговоры, пока преждевременно", – отметил он.

Фейгин также отметил, что надеяться на давление общественности в России не стоит, ведь какие-либо протесты и недовольство власть успешно подавляет.

По его словам, общественное мнение в России не повлияет на решение Кремля, поскольку режим оперативно устраняет все проявления несогласия.

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