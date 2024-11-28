Названо условие, которое может заставить Кремль изменить позицию по поводу войны

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Ткачик Олеся
Россию, несмотря на значительные потери на фронте и разрешение Запада на удары по ее территории, не побуждают к изменениям в политике. Однако экономический хаос может повлиять на позицию Кремля. Такое мнение высказал правозащитник Марк Фейгин в интервью OBOZ.UA.
Россия
По словам правозащитника, президент РФ Владимир Путин согласится на переговоры только при условии, что сможет добиться выгодного для себя мира.
Эксперт добавил, что цель российского руководства и условия завершения войны остаются неизменными. Москва добивается отмены санкций, запрета для Украины на вступление в НАТО и контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Также Кремль не отказался от других требований, таких как демилитаризация Украины.
Фейгин считает, что несмотря на негативные последствия войны для российской экономики, страна-агрессорка способна избежать полного экономического коллапса, по меньшей мере, до конца 2025 года.
Фейгин также отметил, что надеяться на давление общественности в России не стоит, ведь какие-либо протесты и недовольство власть успешно подавляет.
По его словам, общественное мнение в России не повлияет на решение Кремля, поскольку режим оперативно устраняет все проявления несогласия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал российский рубль продолжает стремительно девальвировать, начиная с лета, а последний пакет санкций США лишь ускорил это падение. После введения нового пакета санкций рубль вошел в достаточно крутое пике.
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