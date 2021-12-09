Названы четыре возможных сценария российского военного вторжения в Украину

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Козлова Альбіна
Какие возможные варианты наступления России, фото armyinform
Реакция США может зависеть от того, где и какую часть Украины попытается оккупировать Путин. Иностранные журналисты описали четыре возможных сценария нападения – от мало вероятного до наиболее вероятного. Об этом сообщает defensenews.
2. Второй вариант – захватить всю береговую линию Украины от Донецка до Молдовы, включая Одессу. В таком случае Украине будет отрезан выход к Черному морю, а Путин получит контроль над территорией большинства русскоговорящих регионов в Украине. Также это маловероятно, если только Путин не достигнет серьезного первоначального военного успеха и Запад поддержит Украину.
3. Третий вариант – захватить береговую линию от Донецка до Крыма вдоль Азовского моря через Мариуполь. Контроль над этой территорией позволит России контролировать Азовское море. Однако такой захват не пройдет без тяжелых боев и потерь российских войск. Вероятно, Запад введет масштабные санкции и в таком случае будет поставлять оружие Украине.
4. Четвертая альтернатива – аннексия оккупированного российскими войсками региона Донбасса. Это может быть достигнуто посредством или даже без введения в Украину дополнительных российских войск. Запад, вероятно, ответит дипломатически, значительно усилив экономические санкции и массовую поставку оружия Украине, но не размещением западных военных для защиты нашего государства. Такую альтернативу называют наиболее привлекательным вариантом для Путина.
По-прежнему возможно, что Путин примет приглашение Блинкена к участию в мирном процессе Минск-2 и не будет реализовывать военную агрессию.
Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден заявил, что США не будут направлять в Украину свои войска в случае вторжения РФ.
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Наина
сегодня, 10:02
Поздравляя военных с 30-летием ВСУ, Зеленский искренне благодарил тех, кто по его мнению, принесет мир в Крым, в Луганск и Донецк. Из этого следует вывод, что на политическое решение этих сложнейших проблем уже никто не рассчитывает. «Самая сильная армия в мире» согнала на парад наверное уже всю технику, что на ходу и вернется ли она в ангары не известно. Похоже, что парад был лишь поводом подтянуть вооружение ближе к территориям, где оно потенциально может быть применено. Но дифирамбы военным разбиваются о неверие в их боеспособность. Зеленский постоянно просит военной помощи Запада, требует конкретики по поводу членства в НАТО, очевидно рассчитывая на 5-ю статью Вашингтонского договора. Вот и автор также отмечает, что каждый из четырех сценариев не обходится без вмешательства Запада в виде поставок оружия, а также экономических или дипломатических мер против России.