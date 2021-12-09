Названы четыре возможных сценария российского военного вторжения в Украину

Какие возможные варианты наступления России, фото armyinform

Реакция США может зависеть от того, где и какую часть Украины попытается оккупировать Путин. Иностранные журналисты описали четыре возможных сценария нападения – от мало вероятного до наиболее вероятного. Об этом сообщает defensenews.



1. Первым возможным вариантом называют оккупацию всей Украины. По мнению журналистов, такой вариант развития событий маловероятен, потому что слишком рискован и обойдется России очень дорого. Однако тогда Запад будет реагировать жестко и, возможно, предоставит Украине военную помощь посредством воздушных сил. Такой вариант может привести к эскалации и началу великой войны.

Поэтому вероятнее всего Путин заинтересован в контроле над восточными регионами.

2. Второй вариант – захватить всю береговую линию Украины от Донецка до Молдовы, включая Одессу. В таком случае Украине будет отрезан выход к Черному морю, а Путин получит контроль над территорией большинства русскоговорящих регионов в Украине. Также это маловероятно, если только Путин не достигнет серьезного первоначального военного успеха и Запад поддержит Украину.

3. Третий вариант – захватить береговую линию от Донецка до Крыма вдоль Азовского моря через Мариуполь. Контроль над этой территорией позволит России контролировать Азовское море. Однако такой захват не пройдет без тяжелых боев и потерь российских войск. Вероятно, Запад введет масштабные санкции и в таком случае будет поставлять оружие Украине.

4. Четвертая альтернатива – аннексия оккупированного российскими войсками региона Донбасса. Это может быть достигнуто посредством или даже без введения в Украину дополнительных российских войск. Запад, вероятно, ответит дипломатически, значительно усилив экономические санкции и массовую поставку оружия Украине, но не размещением западных военных для защиты нашего государства. Такую альтернативу называют наиболее привлекательным вариантом для Путина.

По-прежнему возможно, что Путин примет приглашение Блинкена к участию в мирном процессе Минск-2 и не будет реализовывать военную агрессию.

Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден заявил, что США не будут направлять в Украину свои войска в случае вторжения РФ.

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