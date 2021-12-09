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Названы четыре возможных сценария российского военного вторжения в Украину

Иностранные СМИ описали четыре возможных сценария наступления России на Украину

сегодня, 09:48
Автор:

Козлова Альбіна
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Названы четыре возможных сценария российского военного вторжения в Украину

Какие возможные варианты наступления России, фото armyinform

Реакция США может зависеть от того, где и какую часть Украины попытается оккупировать Путин. Иностранные журналисты описали четыре возможных сценария нападения – от мало вероятного до наиболее вероятного. Об этом сообщает defensenews.

1. Первым возможным вариантом называют оккупацию всей Украины. По мнению журналистов, такой вариант развития событий маловероятен, потому что слишком рискован и обойдется России очень дорого. Однако тогда Запад будет реагировать жестко и, возможно, предоставит Украине военную помощь посредством воздушных сил. Такой вариант может привести к эскалации и началу великой войны. Поэтому вероятнее всего Путин заинтересован в контроле над восточными регионами.

2. Второй вариант – захватить всю береговую линию Украины от Донецка до Молдовы, включая Одессу. В таком случае Украине будет отрезан выход к Черному морю, а Путин получит контроль над территорией большинства русскоговорящих регионов в Украине. Также это маловероятно, если только Путин не достигнет серьезного первоначального военного успеха и Запад поддержит Украину.

3. Третий вариант – захватить береговую линию от Донецка до Крыма вдоль Азовского моря через Мариуполь. Контроль над этой территорией позволит России контролировать Азовское море. Однако такой захват не пройдет без тяжелых боев и потерь российских войск. Вероятно, Запад введет масштабные санкции и в таком случае будет поставлять оружие Украине.

4. Четвертая альтернатива – аннексия оккупированного российскими войсками региона Донбасса. Это может быть достигнуто посредством или даже без введения в Украину дополнительных российских войск. Запад, вероятно, ответит дипломатически, значительно усилив экономические санкции и массовую поставку оружия Украине, но не размещением западных военных для защиты нашего государства. Такую альтернативу называют наиболее привлекательным вариантом для Путина.

По-прежнему возможно, что Путин примет приглашение Блинкена к участию в мирном процессе Минск-2 и не будет реализовывать военную агрессию.

Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден заявил, что США не будут направлять в Украину свои войска в случае вторжения РФ.


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Источник: https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/12/07/how-might-allies-respond-if-russia-invades-ukraine/
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Обсуждения

Наина

сегодня, 10:02

Поздравляя военных с 30-летием ВСУ, Зеленский искренне благодарил тех, кто по его мнению, принесет мир в Крым, в Луганск и Донецк. Из этого следует вывод, что на политическое решение этих сложнейших проблем уже никто не рассчитывает. «Самая сильная армия в мире» согнала на парад наверное уже всю технику, что на ходу и вернется ли она в ангары не известно. Похоже, что парад был лишь поводом подтянуть вооружение ближе к территориям, где оно потенциально может быть применено. Но дифирамбы военным разбиваются о неверие в их боеспособность. Зеленский постоянно просит военной помощи Запада, требует конкретики по поводу членства в НАТО, очевидно рассчитывая на 5-ю статью Вашингтонского договора. Вот и автор также отмечает, что каждый из четырех сценариев не обходится без вмешательства Запада в виде поставок оружия, а также экономических или дипломатических мер против России.

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