Названы два условия, при которых Путин может остановить войну в Украине

Пресс-конференция кремлевского диктатора Владимира Путина для иностранных СМИ в первую очередь все же была ориентирована на внутреннюю аудиторию, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, рядовые россияне получили очередную "инъекцию крутизны". Они увидели, что РФ якобы может угрожать даже Штатам, и ей за это ничего не будет.

Владимир Путин

Да, говорит Денисенко, Путин выглядел уверенно, однако это уверенность человека, у которого фактически исчезли все варианты развития событий, кроме одного – самого худшего.

Как говорит политолог, кремлевский диктатор пропустил так называемое переговорное окно, которое начало формироваться в начале года, о выходе российских войск из части российских территорий в обмен на частичное снятие санкций.

Теперь же, считает политолог, кремлевский диктатор загнал себя в одномерное пространство: продолжение войны ради сохранения власти. По его словам, Путин просто не может сейчас остановиться, ведь в этом случае посыплется вся внутристроящаяся конструкция, которую он выстраивал.

"Остановка войны при Путине возможна теперь при двух сценариях: полное уничтожение Украины (как минимум, это означает перезагрузку украинской власти, подписание ряда "финских" договоров образца окончания второй мировой и желательно, какой-то прообраз Ялты-2) или рост мощности силовиков (ФСБ) до того уровня, когда любая активность недовольных сведется к нулю. Этот вариант нужен Путину на случай вмешательства внешнего фактора, когда Китай просто поставит ультиматум",

– считает политолог.

Как говорит Денисенко, все остальные варианты окончания войны между Россией и Украиной возможны, прежде всего, при минимизации роли Путина в жизни террористической России.

Кроме того, Путин угрожал Западу "асимметричным ответом", если будут нанесены удары по территории РФ. Но, говорит политолог, правда в том, если бы у бункерного деда были такие возможности, то он бы уже их использовал.

"Ассиметричный ответ Запада – это прежде всего попытка создать политические проблемы из-за тех или иных протестных движений. Конечно, речь может идти и о передаче С300 хуситам, но прежде всего речь идет именно о сепаратистских движениях, наплывах беженцев",

– считает политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин обвинил США в том, что именно они " затягивают " войну в Украине.



