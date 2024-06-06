Названы два условия, при которых Путин может остановить войну в Украине

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Ткачик Олеся
Пресс-конференция кремлевского диктатора Владимира Путина для иностранных СМИ в первую очередь все же была ориентирована на внутреннюю аудиторию, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, рядовые россияне получили очередную "инъекцию крутизны". Они увидели, что РФ якобы может угрожать даже Штатам, и ей за это ничего не будет.
Владимир Путин
Да, говорит Денисенко, Путин выглядел уверенно, однако это уверенность человека, у которого фактически исчезли все варианты развития событий, кроме одного – самого худшего.
Как говорит политолог, кремлевский диктатор пропустил так называемое переговорное окно, которое начало формироваться в начале года, о выходе российских войск из части российских территорий в обмен на частичное снятие санкций.
Теперь же, считает политолог, кремлевский диктатор загнал себя в одномерное пространство: продолжение войны ради сохранения власти. По его словам, Путин просто не может сейчас остановиться, ведь в этом случае посыплется вся внутристроящаяся конструкция, которую он выстраивал.
Как говорит Денисенко, все остальные варианты окончания войны между Россией и Украиной возможны, прежде всего, при минимизации роли Путина в жизни террористической России.
Кроме того, Путин угрожал Западу "асимметричным ответом", если будут нанесены удары по территории РФ. Но, говорит политолог, правда в том, если бы у бункерного деда были такие возможности, то он бы уже их использовал.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин обвинил США в том, что именно они " затягивают " войну в Украине.
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