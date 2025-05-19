Названы программы минимум и максимум Путина относительно Украины

Вполне ожидаемо, что вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин, похоже, не знает, как выйти из этой войны. Об этом говорит военный эксперт Игаль Левин.

Владимир Путин

"Вокруг этого и разворачивается тот самый, прости Господи, день сурка уже несколько месяцев", — говорит эксперт.

По его словам, если совсем коротко и упрощенно — США хотят заморозить линию фронта такой, какая она есть на сегодняшний день. В то же время, добавляет он, Путин хочет все области, которые он авансом вписал в Конституцию, включая Херсон и Запорожье.

Как говорит Левин, для Путина это так называемая программа-минимум.

"Максимум — это уничтожение или полное подчинение Украины", — заявил эксперт.

По его словам, в разной степени вариативности эта комбинация и всплывает все эти месяцы: американцы — замораживайте, русские — дайте все эти четыре области, украинцы — с этим категорически не согласны и посылают россиян вслед за их кораблем. И все это, подчеркивает Левин, идет по кругу.

"Посмотрим, к чему приведет телефонный разговор Трампа и Путина — про каких печенегов на этот раз пойдет речь. У меня большие сомнения, что из этого разговора что-то выйдет. Потому что Путин и есть проблема. Его желание усидеть сразу на двух стульях — и области забрать (которые он не в состоянии захватить силой), и "выйти из войны", — заявил Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российский диктатор Владимир Путин не знает, как выйти из войны из Украины. Однако, по словам Вэнса, если Кремль не пойдет на переговоры, то США скажут, что "это не наша война", ведь ситуация заходит в "тупик".



