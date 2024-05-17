Названы требования Путина, которые он хочет продавить на переговорах по Украине

Российский диктатор Владимир Путин хотел договориться о мире в Украине на своих условиях. При этом он хочет вести переговоры не с Киевом, а с Европой и Соединенными Штатами, говорит бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.

Владимир Путин

По его словам, на самом деле условия кремлевского диктатора относительно мира общеизвестны. В частности, он хочет, чтобы страны бывшего СНГ были зоной влияния России. Кроме того, среди условий сохранение влияния на восточный блок Европейского Союза.

Что касается вопроса Украины, то, по словам Маломужа, Путин будет настаивать, чтобы все захваченные территории остались под контролем РФ. Кроме того, кремлевский диктатор хочет, чтобы была создана так называемая санитарная зона. О ней он ранее уже говорил и заявлял, что она нужна для того, чтобы обезопасить российскую территорию. Также, добавляет генерал, российский диктатор потребует и того, чтобы Украину не принимать в НАТО.

Впрочем, как подчеркивает Маломуж, западный мир не воспринимает требования Путина, а, чтобы повлиять на мировых лидеров, у кремлевского диктатора остался только один механизм – ядерный шантаж.

Кроме того, добавляет эксперт, российский диктатор также использует ядерный шантаж, чтобы заставить западных лидеров прекратить поддерживать Украину.

При этом, по мнению генерала, у Путина могут скоро возникнуть проблемы, в том числе с людьми, для обеспечения войны, и он это прекрасно понимает. Вместе с тем наращивание западной помощи может не только стабилизировать фронт, но и привести к тому, что Силы обороны начнут освобождать оккупированные территории.

"Все это Путин пытается остановить ядерным шантажом",

— подчеркнул Маломуж и добавил, что кремлевскому диктатору очень не хочется, чтобы Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow, истребители F-16 или управляемые авиационные бомбы США.

По мнению генерала, Путин понимает, что РФ стратегически проигрывает и поэтому пытается сделать все для того, чтобы оставить за собой все те территории, которые захватил в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о факторах, которые могут указывать на то, что между Украиной и РФ готовят переговоры.