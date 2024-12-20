Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, на самом деле новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет остановить войну в Украине и принести мир. Но, по его словам, этим добрым намерениями якобы пытается помешать Европейский Союз.

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" С пытается помешать Трампу, при этом не имея какого либо плана разрешения украинского кризис а", — заявил Пушков .

По его словам, позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчете, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов.

" Никакого другого плана у Евросоюза нет. Итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужных ему результатов, не убедили руководителей ЕС, что она бесперспективна. Напрасно: критическое ослабление России, как все в мире уже увидели, недостижимо. Если в ЕС в этом еще не убедились, то придется убедиться ", — заявил Пушков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп намерен заключить мирное соглашение о войне в Украине, стремясь закрепить за собой имидж глобального миротворца. Между тем, диктатор Владимир Путин, которого считают "антиамериканским автократом", пытается втянуть американского президента в формирование нового мирового порядка без соблюдения прав человека и установившихся правил. По информации The Washington Post, Трамп и Путин могут сойтись в борьбе за преобладание уже в следующем году. Наибольшим вызовом в их отношениях станет именно война в Украине, которую Трамп обещает завершить всего за сутки.

По информации издания, Путин стремится заключить соглашение о европейской безопасности, которое бы поставило Украину в зависимость от Кремля, ослабило НАТО и обеспечило России статус одного из главных глобальных игроков.



