Не Беларусь: Путин назвал страну для проведения мирных переговоров с Украиной

Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран БРИКС, Саудовская Аравия может быть рассмотрена как возможное место для проведения мирных переговоров по Украине, однако главный вопрос состоит в том, что именно обсуждать.

Переговоры Украины и РФ

Путин подчеркнул, что Россия считает Саудовскую Аравию дружественной страной. Он также отметил, что имеет теплые отношения с королем и дружеские отношения с наследным принцем.

Кроме того, кремлевский диктатор заявил, что нет никаких оснований сомневаться в искренности усилий Саудовской Аравии по этому вопросу.

Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, для нас это комфортное место. Но вопрос не в месте, а в том, что обсуждать", – отметил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной по окончании войны. При этом он подчеркнул, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, но лишь на основе документа, который якобы был подготовлен во время предварительных переговоров и парафирован украинской стороной. Он подразумевает договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле. В то же время, Путин высказал претензии к украинской стороне, заявив, что она лишь выдвигает свои требования, что, по его мнению, нельзя назвать переговорами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин заявил о том, что хочет как можно скорее завершить так называемую "специальную военную операцию" в Украине. Однако он добавил, что о сроках ее завершения говорить некорректно. При этом Путин подчеркнул, что Россия осознает, что конфликт в Украине является серьезным раздражителем в мировой политике, и потому заинтересована в его скором завершении.



