Не мешайте оккупантам воевать – они сами себя отбомбят и разрушат, - Кох

Во второй год войны на фронте все по-прежнему: в Бахмуте россияне медленно продвигаются вперед, а по остальным направлениям, несмотря на эпизодические вспышки активности с обеих сторон, никаких изменений в линии фронта нет. Так описывает ситуацию российский государственный и политический деятель, экономист и писатель Альфред Кох, пишут "Комментарии".



В армии РФ при нынешнем руководстве есть шанс развалиться еще до середины июня

Бывший высокопоставленный член путинского режима, а впоследствии опальный политик убежден, что Путин вместе со своим режимом сами себя уничтожат. И в качестве примера приводит одно из последних событий в Белгороде.

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"Поистине: не нужно мешать Путину воевать! Он сам себе устроит такой менеджмент, такой логистический ад, что в схватке со своими собственными фобиями и комплексами проигрывает войну без вмешательства посторонних сил", — пишет в своем блоге Кох.

Как иронизирует политик, оказывается на Белгород ошибочно упала не одна, а две бомбы. И если первая взорвалась, то вторая – нет.

"Понимаете? Смешно предполагать, что в одной бомбе взрывник был включен, а в другой – выключен, правильно? Наверное, он был включен в обе бомбы. Но у второй бомбы он не сработал. То есть, пока не нашлась вторая бомба, степень разложения русской армии мы еще даже не в состоянии были до конца оценить!" — выражает откровенное непонимание профессионализма русских военных.

Вызывает и абсурдность действий тот факт, что загруженные огромными бомбами самолеты улетают прямо над городом, а не облетают его.

"И эти криворукие собираются продолжать войну? Ок! Не мешайте им! Они сами себя отбомбят, сами себя разрушат, сами на себя напишут донос и сами себя спрячут за решетку. Судя по сообщениям из России, донесение у аборигенов превратилось в разновидность хобби", – не без сарказма заявляет Кох.

Политик советует украинцам и ВСУ просто отойти в сторону и запастись попкорном. И уж совсем насмешливо дает совет Валерию Залужному.

"Я вот что думаю: не нужно Залужному спешить с наступлением. Ой, не надо. К лету эти черти сами себя доведут до ручки. Вот тогда и нужно будет лишь немного подтолкнуть эту телегу — и она сама развалится, — пишет Кох. – Как раз к середине июня и начать наступление. Тогда ВСУ как нож в масло войдут в расположение путинского войска, которое к тому времени будет уже полностью упущено путинскими новациями в области военной и экономической науки".

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