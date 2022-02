Не первое обещание: как Россия отреагировала на данные США о возможной провокации на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения американских медиа и Пентагона о том, что Москва планирует создание причин для вторжения в Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Как отметил Песков, это "не первое обещание от США, поскольку раньше уже поступало похожая информация от американской разведки, однако "так ничего и не получалось".

Как сообщали ранее "Комментарии", рейтинговые западные СМИ "The Washington Post", "The New York Times" снова пестрят громкими заголовками о том, что США стало известно о том, что Москва готовит провокационное видео, которое должно стать поводом для вторжения российских войск. в Украине. Якобы на видео должны быть обстрелы жилых кварталов Донбасса украинской армией, в том числе с применением беспилотников "Байрактар" и другого оружия, находящегося на вооружении украинской армии.

Чиновники США считают, что Россия может прибегнуть к проверенной ранее практике – представить видео, как доказательство силовой зачистки Донбасса украинской армией, после чего вторгнуться вглубь Донбасса или после публикации видео предложить главарям боевиков "ДНР" и "ЛНР" обратиться в Россию с официальным запросом помочь военной силой, на что Кремль ответит согласием. При этом чиновники США не готовы пока предоставить прямые доказательства плана Кремля, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы.

На видео должны быть кадры массовых убийств мирных граждан и разрушенных домов.

