Не смогла продержаться: российская певица прекратила лечение от алкоголизма

Российская исполнительница МакSим , которая так и не высказалась по поводу продолжения войны в Украине, которую начала страна-агрессор РФ, только призывая всех к миру, публично призналась, что имеет зависимость от алкоголя и раньше начала лечение.

Певица МакSим (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос PeopleTalk , певица сказала, что пыталась лечиться в клинике, но это не дало нужного результата.

"Да нет сейчас этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и увел. Я несколько раз лечилась в эхабах, но после не могла продержаться и две недели", — отметила. МакSим.

Сейчас, воспользовавшись советами друзей, МакSим ездила на ретрит в республику Кыргызстан и даже проживала на берегу озера Иссык-Куль в юрте, еще увлекалась практиками. Теперь певица хочет кардинально изменить свою жизнь, хочет просто верить и жить, наслаждаясь каждым мгновением.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица объявила о паузе в творчестве. Российская исполнительница МакSим, которая не провела несколько концертов по причине сильного опьянения, объявила о паузе в карьере и прекращает концерты.

Как информирует пропагандистский телеграмм-канал Mash, певица будет продолжать петь на корпоративах, но, используя фонограмму. Причиной называют последствия от лечения алкогольной зависимости и сложность с выступлением вживую. Здесь добавляю, что сейчас гонорары певицы сократились с 4,5 миллиона рублей (около 2 млн гривен) до 3 млн (1,2 млн гривен). Перечень условий для выступления: строгие частные мероприятия и никакого живого исполнения — потому что состояние исполнительницы не позволяет.