Российская знаменитость ANNA ASTI , родившаяся в Черкассах, однако переехавшая работать в РФ, опозорилась в террористической России, продолжающей войну в мирной Украине.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Светский хроник" , певица поднялась на сцену, чтобы получить какую-то награду. Опухшая Асти пыталась несколько раз произнести

"Не буду сказать, не буду говорить, что сказал, сорри, я немного офигела", — пыталась произнести несколько слов Анна Асти.

Пропагандистский ресурс высмеял предательницу. "Почему она трезво разговаривает хуже, чем ваш админ с похмелья", — пытались пошутить в Телеграмм.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певицу из Украины освистали зрители во время концерта в РФ , она покинула зал. Бывшая украинка, а теперь российская исполнительница ANNA ASTI, сама выросшая в городе Черкассы, однако перебравшаяся работать в страну-оккупантку, вернулась на сцену после ее "отмены" из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Как информируют пропагандистские СМИ, в Волгограде концерт певицы зрителям не понравился. В зале собралось тысячи людей, однако сразу посреди концерта они начали покидать зал, потому что певица все время бегала переодеваться, через каждые кольца песен.

Также "Комментарии" писали о том, что у променявшая свою страну на кровавые рубли странская певица стала "певицей года" в России. Исполнительница из Украины Анна Асти после того, как началась война, продолжает жить и петь в РФ. Бывшая украинка постоянно участвует в российских музыкальных мероприятиях, борется за номинации в музыкальных премиях.

Недавно певица получила в РФ награду "Лучшая певица года", еще удостоенная наград "Прорыв года" и "Песня года". Бывшая жительница Черкасс очень рада своим песенным победам в нескольких номинациях, поэтому просто на сцене высказалась, что "не зря" пела для жителей РФ.



