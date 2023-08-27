Не спим и держим рот открытым: путинистка рассказала, что делать россиянам во время атаки на Москву

По утверждению путинистки, любительницы убийств и смертей украинских граждан, российской телеведущей Леры Кудрявцевой есть несколько практических советов для случая, когда российскую столицу снова будут бомбить. Эти советы путинистка обнародовала на собственном телеграмм-канале.

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

При этом, эта подборка так называемых практических рекомендаций, когда возможна бомбардировка называется "На всякий случай".

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Как советует сама Лера Кудрявцева, не нужно спать головой к окнам, еще открывать рот, чтобы было меньше давление на барабанные перепонки. То, что советует российская пропагандистка, очень похоже на рекомендации гражданам мирной Украины, которые активно распространяли представители служб спасения в первые дни атак РФ на Украину.

Сейчас у "хороших россиян" есть возможности протестировать все ужасы и опасность войны на себе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая, поддерживающая войну против Украины, считает себя врагом Зеленского . По словам российской телеведущей Леры Кудрявцевой – она теперь враг украинского президента Владимира Зеленского. Во время эфира на шоу "Новые российские сенсации" телезвезда сообщила, что до 2014 года Зеленский "стрелял ей глазами", но она никак не отреагировала на его знаки внимания.

При этом эти воспоминания телеведущая издала, имея такое выражение лица и интонацию, что можно было предположить, что Кудрявцева сожалеет о том, что в свое время не оценила будущего президента Украины. При этом Кудрявцева сразу поддержала полномасштабную войну в Украине. Телеведущая говорит, что она патриотка своей страны и рассказывает, что она никогда и не представляла, что уедет куда-то из России.

